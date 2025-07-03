Пошел сразу с козырей. Путин решил прибрать к рукам одного из крупнейших производителей золота

Генпрокуратура РФ обратилась в суд с требованием передать в собственность государства активы холдинга Южуралзолото, подконтрольного российскому миллиардеру , заместителю председателя законодательного собрания Челябинской области от Единой России Константину Струкову.

В иске говорится о взыскании в пользу государства ряда связанных с миллиардером активов, которые оформлены на его дочь-гражданку Швейцарии и доверенных лиц, передает российский Интерфакс.

В российской прокуратуре в ходе проверки якобы только сейчас выяснили, что контроль над ОАО Южуралзолото Струков получил в 1997 году, когда был назначен директором этой компании, созданной на базе государственного предприятия Южуралзолото.

Южуралзолото занимает третье место по объемам добычи золота в России. Активы компании включают месторождения в Челябинской области, Хакасии и Красноярском крае.

В 2024 году она произвела 10,6 тонны золота, выручка составила 25 млрд руб. При этом компания получила чистый убыток в размере 7,2 млрд руб.

Сам Струков занимает 78-ю строчку в списке российского Forbes с состоянием, которое оценивается в $1,9 млрд.

Накануне, 2 июля, сотрудники региональных управлений ФСБ и Следственного комитета в Челябинской области пришли с обысками в офисы Южуралзолото, а также к самому Струкову.

Ранее сообщалось, что российская компания станет совладельцем зарубежного золотоперерабатывающего завода.