У Путина — новый рычаг для шантажа ЕС. Поставки российского СПГ в Европу подскочили до рекордного уровня — FT 29 ноября, 14:11 Поставки российского СПГ в Европу с начала 2022 года выросли на 42% (Фото:via fajjaxparcelservices)

Импорт российского сжиженного природного газа с января по октябрь вырос более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Это подчеркивает, с какими трудностями сталкивается регион, пытаясь избавится от зависимости от российских энергоносителей, пишет Financial Times.

По данным аналитического центра Bruegel, на которые ссылается издание, поставки трубопроводного газа из РФ на данный момент сократились почти на 80% по сравнению аналогичным периодом 2021 года.

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Чтобы восполнить этот пробел, Европа, импортировавшая в 2021 году 155 млрд кубометров российского природного газа, включая СПГ, обратилась к международному рынку сжиженного газа. По данным торгово-информационной платформы Refinitiv, в период с января по октябрь Европа импортировала рекордные 111 млрд кубометров СПГ, что почти на 70% больше, чем в прошлом году.

Импорт из России за этот период составил 17,8 млрд кубометров, увеличившись на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, при этом почти все объемы пришлось на Францию, Бельгию, Испанию и Нидерланды.

Большая часть российского СПГ поступает из совместного предприятия Ямал СПГ, контрольный пакет акций которого принадлежит российской компании Новатэк, а другие доли принадлежат французской Total, китайской CNPC и китайскому государственному фонду. Чуть менее 10% акций Новатэка принадлежат Газпрому.

«Однажды Путин может проснуться и сказать: мы прекратим поставлять СПГ в Европу, заставив регион покупать на еще более дорогом спотовом рынке», — сказала Анн-Софи Корбо, исследователь Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета.

Она также добавила, что Россия может перенаправить поставки в страны, испытывающие недостаток СПГ, такие как Бангладеш и Пакистан, по низким ценам, чтобы «достичь политической выгоды» и «оказать давление на европейцев».

С 2017 года РФ входит в тройку крупнейших поставщиков СПГ для Европы, на долю которого приходится около 20% объема импорта за последние три года. По данным Refinitiv, в 2022 году Россия была вторым по величине поставщиком, но ее доля упала до 16%, несмотря на рекордный импорт, поскольку Европа приняла больше американского СПГ, на долю которого пришлось 42%. Катар стал третьим по величине поставщиком СПГ в Европу с долей 13,7%.

Ранее сообщалось, что за 10 месяцев 2022 года экспорт Газпром в дальнее зарубежье снизился на 42,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.