«Договаривайтесь с Лукашенко». Путин предложил Украине пять вариантов вывоза зерна — росСМИ 3 июня, 21:55 Цей матеріал також доступний українською Владимир Путин (Фото:Sputnik / Aleksey Nikolskyi / Kremlin)

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что проблемы с вывозом зерна из Украины не существует, его можно вывозить по пяти направлениям.

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«Через украинские порты, но их нужно разминировать, через Польшу, по Дунаю через Румынию, через подконтрольные порты России в Азовском и Черном морях, и — „самый легкий и дешевый способ“ — через Беларусь», — цитирует заявление Путина Коммерсантъ.

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«Самое простое — это вывоз с территории Беларусь, самое дешевое. Оттуда — сразу в порты Прибалтики, Балтийское море и в любую точку планеты. Но для этого нужно снимать санкции с Беларуси. Это не наш вопрос, но, во всяком случае, президент Александр Григорьевич Лукашенко, ставит вопрос именно так», — сказал российский диктатор.

«Самое простое — это вывоз с территории Беларуси, самое дешевое. Оттуда — сразу в порты Прибалтики, Балтийское море и в любую точку планеты. Но для этого нужно снимать санкции с Беларуси. Это не наш вопрос, но, во всяком случае, Лукашенко, ставит вопрос именно так», — сказал Путин.



Он также отметил, что Россия со своей стороны готова обеспечить безопасный вывоз зерна через подконтрольные ей порты.

«Мы обеспечим мирный провоз, мы гарантируем безопасность подходов к этим портам, мы обеспечим заход иностранных судов и их движение по Азовскому и Черному морю в любом направлении», — сказал Путин.

Заявления Западных стран о том, что Россия не дает вывозить зерно из Украины, он назвал «блефом». Он также заявил, что порты в Украине заминировали украинские военные.

Как сообщалось, РФ оккупировала или заблокировала все морские порты Украины, через которые та экспортировала зерно в Тунис, Египет и ряд других стран.

США и европейские союзники разрабатывают маршруты для экспорта украинской пшеницы и кукурузы. А Китай и Турция призывают создать «зеленый коридор» для экспорта украинского зерна.

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