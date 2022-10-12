Путин испугался Алиева. Российский диктатор пытается продать Европе повисший мертвым грузом газ через Турцию 12 октября, 17:10 Владимир Путин ищет способы продать Европе газ, который не может экспортировать по Северным потокам (Фото:Sputnik / Gavriil Grigorov /Kremlin via Reuters)

Объемы газа, которые РФ уже не сможет поставлять по Северным потокам, могут быть перемещены в регион Черного моря.

Об этом, как сообщает Интерфакс, на форуме Российская энергетическая неделя заявил Владимир Путин.

Российский диктатор также заявил, что это превратило бы Турцию в крупнейший газовый хаб.

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Россия поставляет газ в Турцию по морским газопроводам Турецкий поток и Голубой поток.

«Что касается газа, мы безусловно разместим наш товар на мировых рынках», — заявил Путин. Он добавил, что в ближайшее время начнется строительство газопроводов Сила Сибири-2 и его продолжения в Монголии — Союз-Восток.

Как сообщалось, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что поставки газа из страны в Европу до 2027 года увеличатся вдвое и достигнут минимум 18 млрд кубометров.

Азербайджан поставляет газ в Европу по Южному газовому коридору, который включает в себя газопроводы TANAP и TAP.

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дьонмез заявил о том, что поставки газа по Транс-Анатолийскому газопроводу TANAP вырастут вдвое в ближайшие годы.

Об увеличении прокачки в Европу в два раза сообщило и руководство компании-оператора газопровода TAP.

Газопроводы Северный поток-1,2 были разрушены в результате взрывов 26 сентября.

При этом эксплуатацию Северного потока-1 Газпром прекратил под выдуманными предлогами с конца августа, а Северный поток-2 так и не был запущен в эксплуатацию. По мнению властей ФРГ, поврежденные нитки газопроводов уже никогда не смогут быть использованы.

Расследованием причин взрывов занимаются власти Швеции, Германии и Дании. Премьер-министр Швеции заявила, что РФ к расследованию допущена не будет.