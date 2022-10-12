Заговорили про «кузькину мать». Путин и Миллер выпрашивают у Европы возможность поставлять газ 12 октября, 20:10 Алексей Миллер, глава правления Газпрома (Фото:Maxim Shemetov / Reuters)

Комментируя ситуацию с газопроводами Северный поток-1,2 и возможность их отремонтировать, глава Газпрома Алексей Миллер вспомнил про «кузькину мать», а диктатор Путин нашел новых виноватых во взрывах.

Как сообщает Интерфакс, Алексей Миллер, выступая на форуме Российская энергетическая неделя, вспомнил французское слово «саботаж», которое означает «стучать ботинком», и предположил, что в Европе могут вспомнить и про «кузькину мать» (выражение советского лидера Никиты Хрущева во время встреч с лидерами США, возможно, обозначавшее угрозу использовать термоядерное оружие, кроме того в 1960 году Хрущев стучал ботинком по столу на заседании Генассамблеи ООН, — ред.).

Видео дня

«По Северному потоку поставки газа прекратились до аварии, и тут завязано еще на одну технологическую проблему — турбины Siemens застряли. Как и зачем восстанавливать нитки Северного потока, если двигатели находятся в нерабочем состоянии?» — заявил Миллер, повторяя придуманную Газпромом причину остановки газопровода в начале сентября.

«В Европе называют это саботаж, что с французского значит стучать ботинком. Кажется, кому-то нравится политический лексикон начала 60-х годов XX века, глядишь, вспомнят и про кузькину мать», — сказал Миллер.

Он пожаловался, что РФ не допустили к местам утечек из трех ниток газопроводов и вслед за прежними заявлениями Владимира Путина заявил, что единственная оставшаяся нитка Северного потока-2 может быть использована для поставок газа в Европу.

«Вторая нитка Северного потока-2 находится под давлением — может есть повреждения, но она не повреждена. […] Труба под давлением, шарик на стороне Евросоюза, Германии, и если получим сертификат (на эксплуатацию СП-2, — ред.), то поставки можем начать сразу», — сказал Миллер.

При этом, по его оценке, восстановление работы Северных потоков будет долгим процессом. «Восстановление продлится не один год, это достаточно долгая история», — сказал Миллер.

После этого Миллер, как и Путин, предложил использовать для поставок газа в Европу магистраль Турецкий поток.

Также выступавший на форуме российский диктатор Владимир Путин назвал США, Украину и Польшу «главными бенефициарами диверсий на Северных потоках».

Как сообщалось, ранее Путин обвинял в диверсиях на Северных потоках неких «англосаксов».

«Выгодоприобретатель, бенефициар — и так понятно, здесь особенно не нужно вдаваться в детали. Ведь повышается геополитическое значение остающихся газовых систем — они проходят по территории Польши, Ямал-Европа — по территории Украины (два потока), все в свое время построила Россия за свои деньги, а также США, конечно, которые теперь могут поставлять энергоресурсы по высоким ценам», — достаточно путанно высказался Путин.

Он также обвинил США в появившейся возможности «навязывать европейским странам сжиженный природный газ» по более высоким ценам.

Как сообщалось, Путин также предложил перенаправить поставки российского газа с Балтийского моря на Черное.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что поставки газа из страны в Европу до 2027 года увеличатся вдвое и достигнут минимум 18 млрд кубометров.

Азербайджан поставляет газ в Европу по Южному газовому коридору, который включает в себя газопроводы TANAP и TAP.

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дьонмез заявил о том, что поставки газа по Транс-Анатолийскому газопроводу TANAP вырастут вдвое в ближайшие годы.

Об увеличении прокачки в Европу в два раза сообщило и руководство компании-оператора газопровода TAP.

Газопроводы Северный поток-1,2 были разрушены в результате взрывов 26 сентября.

При этом эксплуатацию Северного потока-1 Газпром прекратил под выдуманными предлогами с конца августа, а Северный поток-2 так и не был запущен в эксплуатацию. По мнению властей ФРГ, поврежденные нитки газопроводов уже никогда не смогут быть использованы.

Расследованием причин взрывов занимаются власти Швеции, Германии и Дании.