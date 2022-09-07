«Очередной наглый обман». Путин хочет ограничить вывоз зерна из Украины, но сначала посоветуется с Эрдоганом 7 сентября, 12:16 Владимир Путин во время выступления на ВЭФ-2022 (Фото:Sergey Bobylev/TASS Host Photo Agency/Handout via Reuters)

Российский диктатор Владимир Путин обвинил Украину и ЕС в том, что продовольствие, экспортируемое по «зерновому коридору», направляется не в беднейшие развивающиеся страны, а в Европу.

Об этом Путин заявил 7 сентября, в ходе выступления на Восточном экономическом форуме-2022 во Владивостоке, сообщает Интерфакс.

«Мы сделали все для того, чтобы украинское зерно было вывезено. (…) Мы сделали это вместе с Турцией. Если исключить Турцию как страну-посредника, то практически все зерно, вывозимое с Украины, направлено не в развивающиеся беднейшие страны, а в страны Евросоюза», — сказал российский диктатор.

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По его словам, по Всемирной программе продовольствия ООН было загружено «всего два корабля из восьмидесяти семи».

«И на них было вывезено 60 тыс. тонн продовольствия из 2 млн тонн. (…) Хочу сказать, что как многие европейские страны в последние десятилетия и столетия действовали как колонизаторы, так и продолжают действовать сегодня. В очередной раз обманули просто развивающиеся страны и продолжают обманывать», — продолжил Путин.

«Это очередной наглый обман, — сказал он. — И дело не в нас. Это обман международной общественности, обман партнеров Африки, других стран, которые остро нуждаются в продовольствии. Это просто надувательство. Хамское и наглое отношение к партнерам, ради которых якобы это все делалось… Нас и беднейшие страны обманули, как в народе говорят, просто кинули», — сказал Путин (цитата по Коммерсантъ).

«Может стоит задуматься о том, чтобы ограничить направление вывоза зерна и торгового продовольствия по этому маршруту? Я обязательно посоветуюсь на эту тему с президентом Турции, господином Эрдоганом», — заявил российский диктатор.

Как сообщалось, в Стамбуле 22 июля при участии ООН, Украины, Турции и России состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов — Черноморск, Одесса, Пивденный.

По состоянию на 6 сентября общий тоннаж зерна и других продуктов питания, экспортированных из трех украинских портов, составляет, по данным ООН, 2,21 млн тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 204 судов — 108 прибывающих в украинские порты и 96 выходящих из них.

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