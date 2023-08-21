Финансовая стабильность Украины обеспечена бесперебойной работой банковской системы в экстремальных условиях после начала полномасштабной войны. О том, как это происходило, на примере ПУМБ в интервью рассказал его председатель правления Сергей Черненко.

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Сергей Черненко, председатель правления ПУМБ

— Как ПУМБ пережил начало войны? Какие главные вызовы встретили вас 24 февраля 2022 года?

— Конечно, первый период войны был очень сложным, но нам удалось достойно пройти этот отрезок. Для нас война началась еще в 2014 году, так что банк раньше времени был подготовлен к возможным рискам. Тогда ПУМБ переезжал из Донецка, где находилась часть нашего головного офиса и большинство бизнеса, который мы перевозили.

Мы готовились к возможным обострениям боевых действий, но реальность оказалась еще более сложной, чем мы ожидали, однако банк быстро отреагировал на нее и адаптировался. Мы оперативно подготовили маршруты эвакуации людей, проанализировали остатки наличных денег в прифронтовых отделениях, уменьшили там количество документов и даже раздали спутниковые телефоны.

Для нас война началась еще в 2014 году, так что банк заранее был подготовлен к возможным рискам.





В этот период у нас было три главных задачи. Первое — защитить сотрудников. Второе — поддержать наших клиентов, третье — сохранить бизнес. И, как нам кажется, мы справились со всеми этими задачами очень хорошо.

Сотрудники банка поддерживали друг друга. Те, кто находился в относительной безопасности, продолжали работать и помогали коллегам. Находившихся во фронтовых зонах и зонах повышенного риска банк эвакуировал. Мы занимались перевозкой сотрудников и их семей, формировали колонны, сажали на поезда. На западе Украины создан целый хаб, который предоставлял телефонное сопровождение и встречал людей, помогал с размещением. Были у нас и очень сложные ситуации, когда мы спасали людей даже из оккупации. У нас были люди в Буче, сотрудники в Богдановке. Это был период, когда жизнь наших людей и их безопасность стали основным фокусом. При всех обстоятельствах банк продолжал выплачивать всем зарплату и, что важно, ни разу во время войны не потерял операционную непрерывность, за что огромная благодарность нашей команде!

— Наверное, в такой ситуации очень сложно сохранить полноценную работу банка?

— Да, но у ПУМБ получилось. Нам удалось обеспечить непрерывную деятельность банка. Наш сервис — это 24/7, поэтому мы не могли позволить себе остановиться, особенно в такой критической ситуации, когда людям был необходим доступ к деньгам, к расчетам. Это была наша ответственность перед клиентами. ПУМБ входит в список системно важных банков Украины и является банком, уполномоченным на хранение наличных НБУ. Это означает, что наша деятельность оказывает влияние на стабильность всей банковской системы, кроме того, это признак доверия государства к банку. И мы, в свою очередь, не имели права ее не оправдать.

ПУМБ входит в список системно важных банков Украины и является банком, уполномоченным на хранение наличных НБУ





После стабилизации ситуации или деоккупации территорий ПУМБ сразу возобновлял там работу своих отделений. Так, банк уже открыл двери отделений в Чернигове, Ирпене, Херсоне, Славянске, Никополе, Доброполье.

Мы с большим пониманием отнеслись к нашим клиентам и сделали все возможное, чтобы поддержать их в это время. Банк предоставил кредитные каникулы всем нуждающимся и позволил не платить проценты, реструктуризировать задолженность и обнулил некоторые комиссии.

И это был период активной поддержки, когда мы отдавали все для того, чтобы помочь клиентам сохранить свой бизнес, избежать финансовых проблем.

Со своей стороны, банк произвел авансовые платежи по всем налогам, перечислил взносы на ВСУ. Это было именно то время, когда по собственному примеру нужно было показать, что бизнес с государством.

Подводя итог, скажу, что ПУМБ, несмотря на все вызовы, достойно прошел тяжелый период этой войны. Наши сотрудники находятся в безопасности. Нам удалось сберечь и поддержать работу наших сервисов на высоком уровне. Мы сохранили все наши внутренние политики и лидерские позиции на рынке по всем ключевым показателям.

Сергей Черненко, председатель правления ПУМБ / Фото: ПУМБ

— Но ведь бизнес так не работает. Нельзя только помогать всем, когда надо и зарабатывать?

— Да, но только наполовину. Можно делать и то, и то. Когда кончился шок первых месяцев войны, мы начали искать ощущение новой реальности: куда мы приземлились? От чего мы можем отталкиваться? Что делать? Наибольший запрос в то время был относительно поддержки аграриев во время начавшегося посевного сезона. Понимая важность аграрного сектора экономики страны, мы начали активно кредитовать наших аграриев. Нам помогли сразу несколько государственных программ — Доступные кредиты 5−7−9%, а также программа по предоставлению государственных гарантий банкам. Обе эти программы в период войны особенно пригодились нашим клиентам аграрного сектора, а нам как банку позволили оказать им должную финансовую поддержку даже в такое время. Если говорить о цифрах, то в последний довоенный год мы выдали аграриям чуть более 3 млрд грн. В прошлом году мы превысили довоенные показатели и прокредитовали агроклиентов почти на 8 млрд.

— Аграрии — это здорово, а как насчет обычных людей?

— Через несколько месяцев после начала войны мы начали возобновлять лимиты на кредитование физических лиц. Мы сделали прогноз о состоянии нашего портфеля, чтобы понять влияние войны на наш капитал. И уже через несколько месяцев мы возобновили кредитование. Это было поэтапно, начиная с лета, мы каждый раз что-то новое открывали, чтобы перейти к нашей нормальной деятельности. И я могу сказать, что сейчас мы перешли уже к тому же стандарту, как и до войны. Мы вернули все наши кредитные политики, наши правила. Мы активно кредитуем как в рознице, так и корпоративном сегменте. В общем я бы сказал, что после такого длительного времени банковская система, лично в нашем кейсе, вернулась к тому самому состоянию, которое было до войны.

— Повлияла ли война на бизнес-модель банка?

— Как я уже говорил, мы готовились к кризису заранее. И мы строили нашу модель, чтобы она была наименее чувствительна к таким кризисам, а также чтобы у нас был запас прочности во всех сферах: в ликвидности, капитале, качестве клиентов.

Вторая часть нашей бизнес-модели — диджитализация. На самом деле, такая стремительная популяризация началась гораздо раньше 24 февраля 2022 года — еще во время коронавирусного карантина. Как и вся банковская система, ПУМБ также повысил объем инвестиций в цифровые платформы как для корпоративного, так и розничного секторов. Еще до начала войны мы сделали большую инвестицию в диджитал-команду, увеличили ее и провели так называемую эджайлизацию [agile — способность быстро адаптироваться к изменениям], это формат управления с делегированием полномочий. Когда началась война, у нас тоже была дилемма — что делать? Сокращать ли этих людей? Мы решили не сокращать, а развивать дальше. Именно поэтому инвестиции в это направление за полтора года войны составили 802 млн грн, и мы не планируем на этом останавливаться.

Мы активно разрабатывали наше программное обеспечение. Каждые две недели у нас получалось обновление функционала для приложений. И если говорить об изменениях в бизнес-модели, то это то, что диджитализации стало еще больше.

Все остальные фокусы остались прежними. Мы работаем по всем направлениям. С малым бизнесом, где мы являемся одним из лидеров, с розницей, средним и крупным бизнесом и государственными предприятиями.

— А какие операции банка сегодня наиболее доходны?

— Наиболее доходными операциями являются вклады в депозитный сертификат Национального банка Украины на три месяца под 25%. С такими условиями сложно конкурировать. Но ведь мы все понимаем, что это временно. Поэтому мы как банк и в прошлом году, и в этом году не останавливали кредитование.

Если посмотреть на банковскую систему в целом, то у большинства на рынке объем кредитного портфеля падает. А у нас, напротив, растет. И здесь большое спасибо государству, потому что программа Доступные кредиты 5−7−9%, которая начала работать в 2020 году, не только поддержала украинский бизнес, но и стала настоящим драйвером банковского кредитования во время войны. Компенсация процентной ставки — это существенная помощь. С начала действия программы сумма выданных льготных кредитов ПУМБ составляет более 24 млрд грн, позволяя нам входить в четверку активных банков-участников. За пределами льготного кредитования спрос на банковские кредиты очень ограничен — процентные ставки для клиентов слишком высоки, и платить более 20% очень сложно. Сегодня в структуре нашего портфеля МПБ в среднем 85% занимают кредиты по государственной программе.

— На чем, кроме госбумаг Минфина и НБУ, сейчас могут зарабатывать банки? Жизнеспособная бизнес-модель банка без ОВГЗ и депсертификатов возможна в ближайшей перспективе?

— Конечно. Если даже убрать такие вот разовые доходы, то наш бизнес останется на нормальном, прибыльном уровне. Сначала мы выполняем наш бюджет и бизнес-план, построенный без учета таких сверхдоходов. То есть мы прибыльны даже без учета всего этого.

Что является основой нашей прибыли? Это по-прежнему комбинация двух продуктов: транзакционный бизнес и кредитный бизнес, за шесть месяцев этого года показавший настолько хорошее качество, что мы даже вернулись к кредитной политике довоенного времени.

Все классические формы дохода, которые были у банков от обслуживания, транзакционного бизнеса клиентов и кредитования, остаются рабочими и прибыльными в таком же формате, как и до войны. Ценные бумаги и госсертификаты просто прибавили в эту модель дополнительную доходность. Но даже без них эта модель операционно эффективна.

— Каковы ваши результаты в єВідновлення?

— Сейчас мы в топ-3 по активности клиентов, которые заявились на эту программу, и четвертые по количеству созданных счетов. И важно, что эта программа уже активно работает, и за ней уже начались зачисления денег клиентам. Плюсы программы от ПУМБ — кэшбек, бонус при получении выплат и социальная инициатива по поддержке клиентов. Ежемесячно, в течение года, один из получателей средств от государства на ремонт жилья на карту єВідновлення от ПУМБ станет счастливым обладателем удвоенной суммы помощи. Важно, что ПУМБ платит все налоги при получении финансовой помощи. Пользоваться средствами на карте от ПУМБ можно без ограничений, в то время как деньги по программе єВідновлення можно потратить только на определенные категории товаров. Первый победитель от ПУМБ уже получил выплату от государства на карту єВідновлення и такую же сумму на собственную дебетовую карту в ПУМБ от банка и уже начал ремонт.

Сергей Черненко, председатель правления ПУМБ / Фото: ПУМБ

О кредитовании бизнеса и людей

— Какие сервисы наиболее популярны и востребованы?

— Платежные сервисы. И до войны, и сейчас это самый популярный сервис. Потому что не все нуждаются в кредитах. Но всем нужно что-то заплатить, куда-то перечислить средства и т. д. Поэтому платежные сервисы — это номер один. Также в последнее время депозиты стали популярнее, но сейчас начинает возвращаться спрос и на кредиты.

— Люди оформляют эти продукты через ваши онлайн-приложения?

— Да. Это сейчас главный канал коммуникации с клиентами и продаж всех продуктов. У нас работают и физические каналы. Потому что существует часть людей в нашем обществе, более традиционная — выбирает физическую встречу, консультацию. Но если брать в процентах, то количество людей, пользующихся диджитал-каналами, постоянно растет.

— Многие игроки на рынке считают, что сейчас нецелесообразно кредитовать бизнес, потому что велики риски. Какой у вас сейчас уровень NPL? Какой бизнес, кроме аграрного, вы кредитуете?

— Относительно уровня NPL — я бы не был столь категоричен. К примеру, в этом году у нас почти нет дефолтов среди корпоративных клиентов. Мы активно кредитуем и не сворачиваем эту деятельность. И это увеличивает качество клиентов в портфеле. Этому очень способствует программа Доступные кредиты 5−7−9%. Ведь когда кредитная нагрузка по процентам гораздо меньше рыночной, это очень помогает компании.

Есть отрасли, которые откровенно плохо себя чувствуют, например, сейчас трудно кредитовать какое-то строительство, поскольку эта сфера предполагает долгие циклы. Но если брать сельское хозяйство, переработку, пищевую отрасль, торговлю, все это очень хорошо работает.

— Каким критериям нужно отвечать, чтобы получить кредит в ПУМБ?

— Во-первых, вы должны быть прибыльной компанией, а ваш бизнес должен быть прозрачным. Потому что теневой бизнес мы не кредитуем. Также мы должны понимать экономическую целесообразность кредита. Потому мы проводим анализ выдачи кредита. Одним из наших конкурентных преимуществ является то, что такой анализ для малого бизнеса очень быстр и занимает до семи дней. Может, поэтому мы активно растем в сегменте малого бизнеса — потому что доступ к деньгам очень удобен. Если ты можешь нормально обосновать цель получения кредита, то ты его легко получишь.

— Выгодно ли сейчас развивать потребительское кредитование?

— Очень выгодно: мы видим оживление потребительского кредитования и рост запросов украинцев на качественные и доступные кредиты. И это еще один из сюрпризов для меня. Наши ожидания поведения розничных клиентов были пессимистичными. Экономика упала, многие переместились, потеряли работу. И мы ожидали, что качество кредитного портфеля, кредитных карт, потребительских кредитов сильно упадет. Но ведь тренд, который мы видим с конца прошлого года, — это то, что люди платят кредиты гораздо лучше, чем ожидалось. Это был приятный сюрприз. Мы возобновили кредитование для покупки электроники, строительных материалов и других видов потребительских кредитов. Также сейчас мы запустили кампанию по пониженной процентной ставке 2,99% — это может быть кредит как наличными, так и на кредитную карту.

О депозитах в ПУМБ

— Целесообразно ли сейчас открывать депозиты? В какой валюте?

— Процентные ставки, особенно в гривнах, растут. И это, опять же, заслуга Национального банка Украины, который своей монетарной политикой стимулировал банки, чтобы они повышали ставки по депозитам. К примеру, если брать наш банк, мы с начала этого года были номер один по росту срочных депозитов физических лиц. И номер два — по росту в целом розничных средств во всех валютах. И для меня это подтверждение того, что людям выгодно. Ставки стали более выгодными, инфляция снижается, и на этом фоне появляется эффективная доходность, когда ты можешь ожидать, что процентная ставка не только компенсирует инфляцию, но принесет тебе доход.

Менее привлекательны ставки по депозитам в долларах. И это, несмотря на то, что в целом в мире ставки растут. Но особенность Украины все, что связано с долларом, имеет очень высокий процент резервирования. Поэтому банки не могут предлагать высокие ставки по валютным депозитам. Но даже ставки 1−1,5% — это минимум на 1−1,5% выше, чем было до войны.

Однако ставки в гривнах выглядят сейчас более привлекательными, поскольку каждый месяц макроэкономическая ситуация улучшается даже большими темпами, чем ожидал Национальный банк Украины. У нас есть регулярные ежемесячные встречи в НБУ, где они тоже делятся своими оценками. И вот, начиная с весны, они каждый месяц улучшают свой прогноз с точки зрения инфляции, валютных резервов и т. д. Потому сейчас гривня действительно выглядит очень привлекательной.

О диджитализации, стратегии, планах и продуктах для военных

— Что вы планируете в этом году с точки зрения цифровизации продуктов?

— Мы надеемся, что удивим рынок своим сервисом онлайн открытия счетов для корпоративных клиентов. Этот проект у нас на этапе запуска. И это, если я не ошибаюсь, будет уникальная услуга, которой нет у других банков.

Мы надеемся, что удивим рынок своим сервисом онлайн открытия счетов для корпоративных клиентов.





— А в чем ее суть?

— В том, что открыть счет можно без визита в отделение. Сейчас этот сервис доступен для физических лиц, для ФЛП, но не для юрлиц. Для них это нуждается в физической встрече. Но уже скоро и для них будет доступен онлайн-процесс.

Вообще онлайн-сервисы для нас в приоритете. Недавно мы запустили такой продукт, как МаниБокс, — это аналог накопления, которое есть у Моно и Привата, с помощью которого многие организуют благотворительные сборы. Но мы считаем, что наш продукт более привлекателен. Там неплохие проценты на остаток, бескомиссионные переводы на карты и снятие средств в банкоматах.

Также расширяем возможности digital entry для розничных клиентов — вторая половина года будет для клиентов очень интересна как с точки зрения новых продуктов и условий, так и по активизации рекламных программ.

— Какова сейчас стратегия развития банка, утвержденная акционером? В нее внесены коррективы после начала войны?

— Стратегия у нас осталась та же, что и была до войны, потому что она показала свою жизнеспособность. Мы универсальный банк с фокусом на развивающий диджитал-каналы массовый бизнес с приоритетом на качество сервиса и клиентоориентированность. Жизнеспособность этой модели кризис только подтвердил. Единственный аспект, который сейчас для нас важен, — наша готовность принимать риски, прежде всего в кредитовании. Но даже здесь мы видим, что двигаемся активнее, чем банковская система в целом.

Согласно статистике, кредитный портфель банковской системы за первые 5−6 месяцев уменьшился, а мы за этот период показали рост. При этом качество портфеля остается на довоенном уровне.

Как мы проходим эту войну и экономический кризис, подтверждает, что стратегия была правильной. Это и с точки зрения потерь, которые мы получили. Мы видим, что ПУМБ — банк с наименьшими потерями даже среди крупных банков. Также после того, как восстанавливается клиентская база и активность клиентов, мы понимаем, что предоставляем качественный сервис и используем правильные подходы.

— Влияет ли все-таки акционер на стратегию развития банка?

— Наш акционер не вовлечен в непосредственное управление банком. Банком управляет наблюдательный совет, состоящий из представителей группы СКМ и независимых директоров. При этом представителей этих двух групп примерно поровну в совете. Стратегическое управление и операционный контроль постоянно находятся в руках наблюдательного совета, и у акционера нет возможности непосредственно управлять банком.

— Что еще планируете в этом году?

— Мы активно совершенствуем программу кредитования ФЛП. Прошлой осенью сделали возможным онлайн-кредитование предпринимателей с максимальным лимитом в 500 тыс. грн. Если в прошлом году подать заявку на кредит предприниматели могли только после открытия счета в ПУМБ, то сегодня сумму согласованного лимита можно узнать заранее, даже если вы не являетесь клиентом банка. Это также можно отнести к одному из диджитал-достижений этого года. У нас, на мой взгляд, лучшая программа кредитования в 5−7−9% для малого бизнеса с точки зрения скорости процессов. По приросту в этом сегменте также считаем себя одним из лидеров.

Для более крупных клиентов мы предлагаем всю линейку возможных кредитных продуктов: классическое кредитование, торговое финансирование, факторинг, лизинг и т. д.

И в рознице тоже самое. Вы у нас найдете все продукты, которые вам потребуются. И наш фокус сейчас больше на то, чтобы упростить наши процессы в использовании, анализируя клиентский опыт, находя сегменты клиентов — например, такие, как эмигранты, у которых есть особые потребности, особые условия.

— Военные тоже?

— С военными немного сложнее — исторически большинство из них сотрудничает (получает зарплату) с государственными банками — Ощадом и Приватом. Кроме этого, коммуникацию с ними усложняет невозможность традиционной банковской продажи, поэтому мы ищем новые каналы связи с ними. Очень помогает так называемое сарафанное радио, когда наши мобилизованные сотрудники или лояльные клиенты, защищающие Украину, рекомендуют нас как надежный банк для получения заработной платы, социальных выплат или рассказывают о наших условиях депозитов.

— Это большой сегмент?

— Сейчас он, может быть, самый большой. Учитывая количество людей, которые у нас служат, а также потому, что выплаты очень существенные. И накопление там есть. Если брать с точки зрения бизнеса, это очень привлекательный сегмент.

— И что вы будете предлагать для этой категории клиентов?

— На сегодняшний день мы уже сотрудничаем с более чем 50 подразделениями ВСУ, МВД, ГСЧС и других силовых структур, а это почти 9.000 защитников Украины, которые получают заработную плату на карточки нашего банка. Все больше военных, которые несут службу в военных подразделениях, выбирают нас для получения выплат, самостоятельно используя дистанционные каналы идентификации, с использованием Действие или Bank ID, открывают у нас всеКАРТА. Преимущества этой карты для военных — нулевая комиссия за снятие средств, бесплатные переводы с карты на карту, кэшбек за расчеты картой и оплату коммунальных услуг, бесплатное пополнение и множество других операций в удобном приложении PUMB Online.

Недавно мы запустили новый продукт МаниБокс, позволяющий собирать средства на необходимые на фронте вещи, и вдобавок еще насчитываем даже 5% на сумму сбора.

Вообще продолжим работать над тем, чтобы предложить им более выгодные условия: большие проценты по депозитам, меньшие комиссии за банковские услуги, специальные предложения.

Сергей Черненко, председатель правления ПУМБ / Фото: ПУМБ

О готовности ПУМБ к новым ракетным атакам

— Готовы ли вы к новым ударам по энергетической инфраструктуре зимой и возможному новому блекауту?

— Мы считаем, что да, потому что мы к этому очень активно готовились еще прошлой зимой. Это была обширная программа, которую ввел НБУ, — Power banking.

Для поддержки украинцев мы обустроили работу 88 дежурных отделений, в которых можно было получить как перечень услуг, так и подзарядить телефон, присоединиться к Wi-Fi и согреться. Всего 184 отделения ПУМБ подключены к бесперебойным источникам питания и стабильным каналам связи. Это позволило ПУМБ попасть в перечень банков, что НБУ определил как работающие даже при длительном отсутствии энергоснабжения. Поэтому я считаю, что мы готовы к следующему зимнему сезону.

Также в рамках этой программы мы снабдили все наши отделения генераторами, установили дополнительные Старлинки и обновили все наши ИБП. У нас создан запас топлива, которого достаточно для того чтобы минимум неделю мы могли держаться, даже если не будет света. Сейчас, например, летом мы производим ревизию этого всего. Потому что оборудование нуждается в гарантийном ремонте.

В нашем головном офисе уже есть мощный генератор и две линии питания, но мы купили еще один мощный генератор, потому что находиться на одном генераторе — это тоже риск, что что-то выйдет из строя. Поэтому, честно говоря, мы не боимся возможного блекаута — мы готовы.

— А в облако переходили?

— Облако мы тоже используем. У нас есть три полноценных дата-центра, расконцентрированных по Украине, в каждом есть по две линии питания и по два больших генератора с запасом топлива. Могу сказать так: в прошлом году нам ни разу не понадобилось облако. Оно работает у нас потому, что это необходимо из соображений безопасности, а не потому, что у нас не были доступны физические каналы. Все физические каналы работали. И когда даже что-то отключали, генераторов было достаточно, чтобы нормально работать. Мы относимся к перечню системно важных банков НБУ, которые должны работать при любых условиях. И мы к этому полностью готовы.

О социальной деятельности ПУМБ и помощи ВСУ

— Насколько для вас лично и для ПУМБ важна сейчас социальная деятельность? Почему? И что вы сделали в этом направлении?

— Война обострила вопросы социальной ответственности. С самого начала войны мы понимали, что выживание нашего бизнеса неразрывно связано с выживанием нашей страны. И, несмотря на то, что наша главная задача — обеспечить людям возможность пользоваться своими деньгами, мы должны быть активно вовлечены в поддержку страны.

Мы начали с того, что сразу направили первые средства в поддержку ВСУ — 50 млн грн. Затем мы перешли к более целевым программам поддержки. Во-первых — обеспечение потребностей сотрудников, мобилизованных из нашего банка. До сих пор они все получают свою заработную плату в полном объеме, это наше решение. Несмотря на то, что государство изменило правила. Мы до сих пор удовлетворяем все их запросы, если кто-то в чем-то нуждается. Мы также создали внутреннюю группу, занимающуюся волонтерством.

Если вспомнить последние наши активности, то мы поддержали закупку 100 дронов по инициативе Сергея Притулы. Перед этим мы перевели средства на 200 дронов для сбора Мадяра. Было также много других запросов, которые мы выполняли, но не обо всех можно рассказать…

— А сумму назвать можете?

— Более 105 млн грн мы направили в поддержку ВСУ и разных подразделений. Но еще существуют другие социальные проекты, в которые мы инвестируем, такие как Прифронтова операционная и Мы одной крови — в поддержку бизнеса, защитников, раненых и продвижение донорства крови.

Отдельно следует отметить и клиентов ПУМБ, которые за время войны задонатили через банк более 477 млн грн в помощь ВСУ.

— А что нужно сделать какому-нибудь подразделению, чтобы получить помощь банку?

— Просто отправить запрос в банк — и все. К нам таких запросов поступает очень много — уже более 200, и мы стараемся на все запросы, по крайней мере, из горячих точек, ответить. Мы оперативно реагируем на потребности защитников: если сначала очень нужны были шлемы и бронежилеты, позже — тепловизоры и квадрокоптеры, то мы поддерживаем мегасборы на дроны, эвакуационные вертолеты.