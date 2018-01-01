Проверки бизнеса. Действительно ли правительство защитит предпринимателей от злоупотреблений Сегодня, 13:40 27 Цей матеріал також доступний українською В этом году правоохранители провели более 4 тысяч обысков, значительная часть которых касалась бизнеса Фото: Security Service of Ukraine via Flickr

360 обысков в месяц и более 4000 в год. Такие данные обнародовали юристы компании Юскутум. По их информации, общее количество обысков, которые провели правоохранители в этом году, примерно равна прошлогоднему. Это все обыски целом, но значительная часть из них касается бизнеса. Об этом идет речь в сюжете Радио НВ.

Проблема проверок в Украине

Ранее наблюдалась определенная сезонность в процессе проведения обысков. Если аграриев обыскивали осенью, когда они рисковали урожаем, то обыски в IT-сфере приходились на конец весны - начало лета. В этом же году никакой системности в обысках нет. И они могут произойти в любой момент. Как утверждает юрист Артем Афян, введение военного положения в некоторых регионах может только добавить поводов для давления на бизнес. Законы "Маски-шоу стоп" не заменят необходимых реформ и пока правоохранители захотят ими пренебрегать, они будут находить для этого способ и повод, говорит юрист.

Введение военного положения в некоторых регионах может только добавить поводов для давления на бизнес

"Проверки, в принципе, сами по себе в Украине является проблемой, потому что у нас часть законодательства очень зарегулирована, есть старые архаичные нормы, нелепые нормы. Не все их можно выполнять. Летом, например, восстановили целую кучу строительных норм, действовавших еще в советское время. Они совершенно не учитывали, например, возможностей строительства с помощью новых материалов. И, конечно, их никто не выполнял, потому что из-за этого строительство бы подорожало в два или три раза. Есть избыточные полномочия контролирующих органов. Мне кажется, что чем больше прозрачности порядка проведения проверок внесут, тем будет лучше", - говорит Афян.

Как изменится система надзора

С 1 января следующего года в Украине изменится система надзора за бизнесом. Больше не будет проверок по формальному принципу. Главным критерием станет безопасность бизнеса для людей. Об этом рассказал премьер Владимир Гройсман. То есть он - за внедрение в Украине риск-ориентированного подхода к проверкам предприятий. Проверки компаний будут происходить в соответствии с предварительным планом, который будет абсолютно открытым. Руководитель предприятия на сайте inspections.gov.ua может узнать, кто и когда будет проверять его бизнес. К тому же, прийти с проверкой смогут только те контроллеры, которые имеют чек-листы конкретных рисков деятельности компании.

Читайте также: Госорганы запланировали 143 тысячи проверок бизнеса в 2019 году

"Мы изменили вообще систему надзора. Сейчас она будет риск-ориентированной. Нас не интересует формально, подписано на розетке 220 или не подписано. Для нас важно, на этом объекте безопасно для людей или нет. Предпринимателей, бизнес мы будем защищать. Я не дам ни одной контролирующей структуре превышать свои полномочия для того, чтобы на кого-то оказывать давление", - заявил премьер.

Проверки и борьба с теневой занятостью

Критерии риска разрабатываются самими контролирующими органами. А значит, есть возможность для злоупотреблений, отметил в комментарии НВ глава всеукраинского общественного объединения Союз защиты предпринимательства Сергей Доротич. По его словам, мораторий на сегодня практически не действует, существует только плановое проведение определенных мероприятий некоторыми службами, особенно ГСЧС. В то же время, контрольных мероприятий стало намного больше по сравнению с 2015-м годом. Например, сейчас в Украине действует постановление Кабмина Об инспекции труда в промышленности и торговле. Оно дает полномочия представителям госорганов по труду приходить на предприятие в любое время и проводить на нем видеосъемку. Предприниматели считают, что это нарушает украинское гражданское законодательство. Впрочем, суд о его отмене проиграли.

Контрольных мероприятий стало намного больше по сравнению с 2015-м годом

"Если проанализировать все заявления правительства, они диаметрально противоположны. С одной стороны, на одном собрании премьер рассказывает, что нам надо бороться с теневой занятостью и всячески способствовать проверкам охраны труда. Это когда они собираются по поводу социально незащищенных слоев населения. Вторая встреча у него происходит с бизнесом, и он рассказывает, что проверок будет меньше, проверки будут риск-ориентированные", - говорит Доротич.

Читайте также: Как государство проверяет бизнес

Напомним, 5 октября в Украине стартовали масштабные проверки бизнеса, который платит зарплаты в конвертах.