Против компании Ахметова завели дело из-за импорта угля из США

Национальное антикоррупционное бюро Украины(НАБУ) расследует уголовное производство относительно импорта из США компанией ДТЭК некачественного угля с повышенным содержанием серы.

Об этом свидетельствует письмо НАБУ в адрес народного депутата Виталия Куприя.

Копию документа опубликовал бывший член НКРЭКУ Андрей Герус на своей странице в Facebook.

"Еще одно уголовное производство НАБУ относительно около-роттердамних угольных дел. На этот раз "по факту завладения имуществом должностными лицами энергохолдинга ДТЭК", которые импортировали из США неликвидный уголь с высоким содержанием серы 3,33%-3,46%, а в тарифах получали Роттердам+. Хотя в Роттердаме норма серы - менее 1%", - написал Герус.

По его словам, ДТЭК покупала этот уголь задешево, "прогоняла" его через своего швейцарского трейдера DTEK Trading S.A., повышая цену на $20 за тонну. "С раздутой завышенной стоимостью потому уже импортировали в Украину и представляли его всем, как "дорогой американский уголь", - написал Герус.

Как сообщалось, введение формулы Роттердам+, по данным СМИ, обусловило резкий рост стоимости еврооблигаций ДТЭКа.