100 протезов в месяц: в центре «НЕСОКРУШИМЫЕ» заработала новая протезная мастерская 11 апреля, 10:00 Новости компаний Unbroken

Национальный реабилитационный центр «Несокрушимые» Первого медобъединения Львова открыл мастерскую протезирования, рассчитанную сразу на 10 рабочих мест. Это позволит устанавливать сто протезов в месяц. К инициативе присоединились и частные доноры. В частности, бренд NESCAFÉ передал 3,5 млн грн для реновации помещения.

Мастерская с гипсовыми, примерочными и тренировочными комнатами находится на площади 250 м² на первом этаже главного корпуса больницы Святого Пантелеймона во Львове. С сентября в реабилитационном центре было установлено более ста протезов, десять из которых — бионические протезы рук. По словам Олега Самчука, гендиректора Первого медобъединения Львова, открытие мастерской в пять раз увеличит мощности центра и обеспечит изготовление 100 протезов в месяц.

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Мастерская рассчитана сразу на 10 рабочих мест. Среди специалистов как протезисты с многолетним опытом, так и молодые специалисты. К команде присоединились также военные, потерявшие конечности на войне. Илья Пилипенко — один из них.

«Илья получил тяжелое ранение во время выполнения задания. Уже сейчас он учится работать на 3D-принтере. Будет производить протезы для других раненых. Таким образом, сбылась еще одна наша мечта. Несокрушимые украинцы помогают другим Несокрушимым», — рассказывает городской голова Львова Андрей Садовый.

Фото: Unbroken

Открытие мастерской стало возможным благодаря поддержке доноров, в частности, бренда NESCAFÉ компании Nestlé, передавшего 3,5 млн гривен для реновации помещения.

«NESCAFÉ — это бренд, создающий особые моменты в жизни. Мы хотим, чтобы наши люди, пострадавшие от войны, как можно скорее вернуться к полноценной жизни. Мы продолжаем оказывать помощь продуктами питания гражданскому населению и защитникам Украины и стремимся помогать с другими острейшими потребностями. Сейчас такая потребность — это обеспечение возможностей качественного протезирования в Украине. От нашего бренда было передано 3,5 млн грн для реновации здания протезной лаборатории „UNBROKEN“, которая будет помогать украинцам возвращать здоровье и качество жизни», — отметила Ирина Крехович, руководитель бизнеса напитков Nestlé в Украине и Молдове.

Поддержка общин является неотъемлемой частью деятельности компании Nestlé и входит в программу создания общих ценностей, направленную на решение глобальных социальных и экономических проблем.

«Мы уже много лет сотрудничаем со Львовским городским советом и областной администрацией и всегда стараемся быть рядом с обществом в сложные времена. Поддержка Национального реабилитационного центра, созданного во Львове, — продолжение нашего сотрудничества», — говорит Владимир Спивак, директор по корпоративным коммуникациям и связям с общественностью Nestlé в Украине и Молдове.

В целом компания Nestlé передала 4,8 млн грн помощи на нужды центра:

3,5 млн грн составляет взнос бренда NESCAFÉ для реновации протезной лаборатории;

Центр по предоставлению бизнес-сервисов Nestlé во Львове ( Nestlé Business Services Lviv) передал 1,32 млн грн для организации материально-технической базы « UNBROKEN»;

бизнес Nestlé Professional установил в реабилитационном центре кофематы, бесплатно обслуживает их и предоставляет кофе.

Фото: Unbroken

Справка

Национальный реабилитационный центр «Несокрушимые» (Unbroken) — уникальное место, где взрослые и дети, пострадавшие от войны, получают комплексную квалифицированную медицинскую помощь. Это реконструктивная хирургия, ортопедия и роботическое протезирование. Пострадавшим не только устанавливают протезы, здесь их еще и будут производить. Кроме того, в центре занимаются физической, психологической и психосоциальной реабилитацией пострадавших военных и гражданских. Проект реализуется Первым медицинским объединением Львова и Львовским городским советом при поддержке Министерства здравоохранения Украины.