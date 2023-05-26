Протезы для несокрушимых. Как Метинвест Рината Ахметова возвращает украинцев к жизни без ограничений 26 мая, 10:00 Партнерский проект Участники программы протезирования после реабилитации на благотворительном мероприятии от инициативы «Рятуємо життя» (Фото:Метинвест)

Война навсегда изменила жизнь мариупольца Николая Бурлаки. В прошлом году вражеская бомбардировка застала мужчину возле металлургического комбината Азовсталь, где он работал слесарем-ремонтником. Николай получил ранения головы и руки. Когда пытался выехать из Мариуполя, попал в плен к чеченцам. В больнице азовстальцу вытащили осколки из головы. А когда началась гангрена, ампутировали руку. В плену Николай провел почти четыре месяца — вплоть до обмена пленными в Запорожье на День конституции.

У каждого пострадавшего в результате войны своя болезненная история. Тысячи украинцев, военных и гражданских, нуждаются в протезировании конечностей. А с течением войны количество таких людей будет только расти. Часто те, кто нуждается в протезах, не знают, с чего начать и куда обращаться за помощью. К тому же самостоятельно оплатить протезирование, стоимость которого стартует от нескольких десятков тысяч евро, под силу не каждому. Именно поэтому гуманитарная инициатива Группы Метинвест «Рятуємо життя» совместно с Protez Hub решила помочь пострадавшим вернуться к полноценной жизни.

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Осенью 2022 года партнеры начали программу по протезированию и реабилитации военных и мирных жителей Украины. «Рятуємо життя» и Protez Hub взяли на себя организационные и документарные вопросы по протезированию. В программу входят подготовка к протезированию, установка протезов и дальнейшее наблюдение в украинских клиниках, а также физическая и психологическая реабилитация.

«Чтобы преодолеть новые вызовы войны, мы расширили нашу гуманитарную миссию — ввели масштабную программу протезирования и реабилитации для раненых ветеранов и мирных жителей»

Благодаря участию в этой программе Николай Бурлака получил бионический протез. «Не знаю, что я делал бы, как бы добивался протеза без этой программы», — говорит мариуполец.

Сейчас процедуру протезирования и лечения на разных стадиях проходят 47 человек, перенесших ампутации конечностей, из них 12 уже получили протезы стоимостью до 30 тыс. евро. Протезированием занимаются украинские специалисты в клиниках Львова, Одессы, Днепра, Киева, Винницы, Тернополя и Полтавы — это помогает развивать собственную экспертизу и облегчить дальнейшее обслуживание протезов. Протезы — механические или электромеханические, в частности бионические или миотические — подбираются индивидуально, в соответствии с потребностями каждого человека.

Инфографика: Метинвест

«Чтобы преодолеть новые вызовы войны, мы расширили нашу гуманитарную миссию — ввели масштабную программу протезирования и реабилитации для раненых ветеранов и мирных жителей. Ведь украинцы, которым мы обязаны своими жизнями, заслуживают лучших протезов. В этом году планируем привлечь к программе протезирования не менее 70 пострадавших украинцев и даже открыть в Запорожье в одной из больниц специальный реабилитационный зал», — отмечает генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

Важная составляющая возвращения людей к полноценной жизни — запуск первой в Украине образовательной онлайн-платформы База знаний: Protez Hub для специалистов в сфере протезирования конечностей и пострадавших. На создание портала Метинвест направил более 2,5 млн грн.

Эта база знаний позволит врачам, которые работают с пациентами после ампутации, шаг за шагом пройти все этапы протезирования и восстановления — от момента травмы до возвращения домой с протезом, а также поможет лучше понять потребности людей с ампутациями.

В то же время обучение медицинского персонала направлено на качественное предоставление услуг по протезированию конечностей и сопутствующей реабилитации. Платформа содержит пять курсов: реабилитационных, для специалистов по протезированию и по уходу за пациентами. Курсы состоят из видеолекций от 16 украинских и зарубежных практиков, экспертов и ученых. К лекциям прилагаются материалы, которые пользователи смогут распечатать и использовать ежедневно. После завершения обучения участники получат сертификаты согласованного с Министерством здравоохранения Украины образца.

Следующий вызов для Метинвеста — помочь ветеранам интегрироваться в общество после возвращения с войны и устроиться на работу. Компания уже имеет идеи по развитию этих направлений и работает над тем, как их реализовать на практике.

Материал из печатного номера NV за май 2023 года