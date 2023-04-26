«Фундация Течия» открыла программу протезирования для военных и гражданских 26 апреля, 15:27 Новости компаний Максим Иванченко (Фото:Фундация Течия)

Общественная организация «Фундация Течия» и ее директор Олег Крот рассказали о первом кейсе в рамках нового благотворительного проекта «Нестримні». Они оплатили обновление протеза для Максима Иванченко — офицера ВСУ и преподавателя кафедры огневой подготовки Национальной академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного. Стоимость обновления — 430 тыс грн.

Максим Иванченко участвовал в АТО, а после начала полномасштабного вторжения — в освобождении Киевщины и Харьковщины. Летом 2022 года он вместе с побратимами ехал на ротацию в Киевской области. Водитель не справился с управлением, в результате чего машина слетела с дороги. Иванченко получил многочисленные травмы и потерял правую ногу выше колена, сообщает сайт ОО «Фундация Течия».

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Фото: Фундация Течия

Офицер перенес несколько операций и получил протез за государственный счет. Но из-за того, что травма произошла не во время боевых действий, функционал протеза был ограниченным: не хватало динамики стопы и подвижности коленного узла. Военному решила помочь «Фундация Течия» вместе с Центром протезирования, ортезирования и реабилитации «Без обмежень».

Фото: Фундация Течия

Для Максима изготовили и установили протез с более функциональными коленным суставом и стопой, а также с мощной гидравлической системой и более естественной механикой походки. Впереди — еще несколько операций и реабилитация, но офицер уже планирует возвращаться к службе и готовить будущих командиров ВСУ.

Фото: Фундация Течия

«Новый протез намного мягче с точки зрения нагрузки на культю. Надел — и можно вставать без костылей. В нем есть поворотный механизм, благодаря чему легче обуваться. А также есть режим, с которым можно спокойно ездить на велосипеде», — объясняет Максим Иванченко.

В рамках проекта «Нестримні» помощь в протезировании могут получить военные и пострадавшие во время войны гражданские, которые по определенным причинам не могут получить ее от государства.

Фото: Фундация Течия

«С первых дней полномасштабного вторжения мы помогаем защитникам Украины, — рассказывает Олег Крот, директор „Фундации Течия“ и управляющий партнер холдинга TECHIIA. — А с 2023 года направляем дополнительные усилия на реабилитацию наших защитников, защитниц и гражданских, потерявших конечности в результате российской агрессии. Это наша маленькая благодарность украинцам, которых не сдерживает ни враг, ни травмы, ни что-либо другое».