Еще на 6 млн меньше новых смартфонов. Протесты на заводе в Китае приведут к уменьшению производства iPhone 28 ноября, 11:59 Foxconn производит большинство смартфонов iPhone 14 Pro и Pro Max (Фото:Apple)

Ситуация на заводе Foxconn в китайском Чжэнчжоу остается нестабильной. Протесты на крупнейшем в мире заводе iPhone, вероятно, приведут к сокращению производства почти на 6 миллионов единиц iPhone Pro в этом году.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник, оценка утраченного объема производства может измениться. Многое будет зависеть от того, как быстро управляющая заводом тайваньская компания Foxconn Technology Group сможет вернуть людей на работу. Если карантин продлится в ближайшие недели, производство может еще сократиться.



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Foxconn производит большинство смартфонов iPhone 14 Pro и Pro Max.

На прошлой неделе на крупнейшей в мире фабрике iPhone компании Foxconn вспыхнули протесты. Сотрудники требуют защиты их прав, жалуются на питание и отсутствие обещанных премий.

Ранее сообщалось, что компания Apple решила сократить выпуск новых iPhone из-за низкого спроса и локдаун в Китае.