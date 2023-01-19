Альтернатива — залог в 365 млн грн. Прокуратура просит суд взять Коболева под стражу, назначена дата заседания 19 января, 17:13 Андрея Коболева подозревают в завладении в 2018 году более 229 млн грн (Фото:НВ)

Прокурор просит применить к экс-председателю правления Нафтогаза Андрею Коболеву меру пресечения в виде содержания под стражей.

«19 января в Высший антикоррупционный суд направлено ходатайство НАБУ согласованное прокурором Специальной антикоррупционной прокуратуры о применении к бывшему председателю правления НАК Нафтогаз Украины меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 365 млн грн», — говорится в сообщении САП в Telegram-канале ведомства.

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Судебное заседание по избранию меры пресечения назначено на 19 января. О результатах рассмотрения ходатайства будет доложено дополнительно.

Как сообщалось, 19 января НАБУ и САП сообщили подозрение бывшему председателю правления НАК Нафтогаз Украины Андрею Коболеву в том, что он, злоупотребляя своим служебным положением, обеспечил себе выплату премий более чем на 229 млн грн в 2018 году.

Сам Коболев заявил, что вернулся в Украину, не скрывается от следствия и планирует «доказывать свою правоту».