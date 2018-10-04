Прокуратура нагрянула с обысками к главе Госрезерва

Прокуратура Киева утром 4 октября пришла с обыском к главе Государственного агентства резерва Украины (Госрезерв) Вадиму Мосийчуку.

Об этом сообщил сам Мосийчук на своей Facebook-странице.

"Прокуратура Киева вламывается в двери… Так утро началось… Включили глушители мобильной связи... режут двери…", – пишет глава ведомства.

Позже он добавил, что ему вручают подозрение, а "адвоката и соседей не допускают".

"Прошу премьер Министра, генпрокурора, руководителя НАБУ и общественность вмешаться в этот правовой беспредел", – добавил Мосийчук.

Напомним, что комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы открыла дисциплинарное производство в отношении Мосийчука. Непосредственной причиной для представления на открытие такого производства стал его визит в Литву 23-25 мая, где тот проводил консультации и переговоры по вопросам создания Госрезерва нефти в Украине.

В представлении отмечалось, что Госрезерв 23 мая просил первого вице-премьера Степана Кубива предоставить Мосийчуку отпуск на эти дни, однако в связи с нарушением сроков заявление не было согласовано. Затем, 30 мая, Госрезерв пытался получить у первого вице-премьера разрешение на эту командировку, однако безрезультатно.

В документах указано, что с начала 2017 года Мосийчук девять раз находился в командировках, в том числе четырежды – за рубежом (в Австрии, Словакии, Сербии и Китае), и каждый раз – без разрешения первого вице-премьера.

В апреле этого года сотрудники Службы безопасности Украины и прокуратуры Киева проводили обыски в центральном офисе Госрезерв и госпредприятиях Златодар в Черкасской области и Хлебная база №85 – в Харьковской.