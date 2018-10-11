Прокуратура Крыма проверит причастность украинской компании к строительству Керченского моста

Прокуратура Автономной Республики Крым проводит проверку причастности украинских и иностранных компаний к строительству Керченского моста.

Об этом сообщил глава ведомства Гюндуз Мамедов, пишет Крым.Реалии.

"Мы по этому факту открыли уголовное производство и устанавливаем эти факты. Также у нас есть уголовное производство по факту строительства Керченского моста. Это строительство наносит существенный вред экологии", - сказал он.

Глава ведомства отметил, что прокуратура подготовила ряд ходатайств о предоставлении международной правовой помощи для установления причастности иностранных компаний к строительству этого моста, и эти запросы уже направлены ряде европейских стран.

Напомним, что Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности вместе со Службой безопасности выявили факты противоправной поставки в Россию материалов, используемых для строительства Керченского моста.

Отметим, что 13 мая в Керчи запустили автомобили путепроводом к мосту в оккупированный Крым.

Напомним, что 27 августа 2017 года в Керченском проливе начался первый этап операциипо транспортировке и монтажу арок Керченского моста Россией. 29 августа завершились работы по возведению арки.

Позже заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк на встрече с профсоюзами морских и речных портов заявил, что строительство Керченского моста в оккупированном Крыму, которое нарушает международное морское право, приведет к снижению товарооборота между Украиной и другими странами.

В Мининфраструктуры заявляли о том, что Украина готовит иск к РФ в связи с убытками портов через Керченский мост.

Министерство иностранных дел Украины также направило РФ ноту в связи с односторонним решением Москвы ограничить движение судов через Керченский пролив.

Кроме того, министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что строительство Керченского моста ухудшит логистику Азовского региона и приведет к убыткам портов Мариуполь и Бердянск.

Он также отметил, что остановить незаконное строительство Керченского моста возможно только под давлением международных партнеров Украины и дополнительных санкций против России.

Президент Украины Петр Порошенко отдал поручение направить в суд иск в отношении Российской Федерации из-за строительства Керченского моста.

Кроме того, в октябре прошлого года Администрация морпортов сообщила о снижении на треть грузопотока в Бердянском морпорту из-за строительства моста через Керченский пролив.

12 декабря Украина начала экспертизу строительства Россией Керченского моста. Позже Омелян заявлял, что Украина готовит санкции для компаний, причастных к строительству моста.