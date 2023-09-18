Титановый мост. Украинская компания работает в США над проектом строительства завода 18 сентября, 11:31 Герндиректор Велта Андрей Бродский (Фото:Andriy Brodskiy via Facebook)

Группа компаний Велта с активами по добыче титаносодержащих руд в Новомиргороде Кировоградской области продолжает переговоры в США о строительстве завода.

Об этом в Facebook сообщил СЕО и совладелец Велты Андрей Бродский.

«Друзья, вторые сутки работаю в Вашингтоне над нашим проектом создания завода в США. Да и не только в США. Пытаюсь построить настоящий титановый мост США-Украина», — написал он.

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Бродский отметил, что в настоящее время подробности не оглашаются.

«Но сейчас могу сказать ответственно — Украина в своей борьбе не одна. Такой мощной настоящей двухпартийной поддержки нашей страны почти и не ожидал», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Велта приняла решение из-за войны построить завод по выпуску титановых изделий по собственной инновационной технологии в США вместо Украины и ОАЭ, так как США являются основным и надежным союзником Украины в борьбе с российскими захватчиками и ведущим лидером в технологиях и производстве оружия.

ООО ПКФ Велта зарегистрировано в апреле 2000 года. Основной деятельностью является добыча и производство ильменитового концентрата.

ООО Велта Холдинг принадлежит 100% ООО ПКФ Велта. Конечными бенефициарами являются три физлица: Андрей Бродский (60%), Вадим Москаленко (20%) и Виталий Малахов (20%).