Последствия оккупации. Есть ли в Украине дефицит стеклянных бутылок и соответствует ли их качество международным требованиям 30 августа, 12:02 NV Премиум В Украине возобновляется производство стеклянной тары — Дмитрий Олейник (Фото:Александр Медведев / NV)

Украинские производители стеклянной тары возобновляют производство на заводах, которые попадали в оккупацию. Поэтому дефицита бутылок нет, их даже экспортируют.

Украинские производители стеклянной тары постепенно восстанавливают производство на заводах в Киевской области, которые попадали в оккупацию и были повреждены обстрелами, рассказал в интервью NV Бізнес совладелец Костопольского завода стеклоизделий Дмитрий Олейник. Он также является председателем ассоциации Стекло Украины.

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В частности речь идет о Vetropack Гостомельский стеклозавод, который до полномасштабного вторжения был крупнейшим производителем стеклянной тары, имел три печи, общей производительностью около 800 тонн в сутки.

«В одну печь было несколько прилетов, крыша во многих местах обвалилась. Она не подлежит восстановлению», — рассказал Олейник.