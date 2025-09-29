В отличие от Латвии и Литвы. Эстония отклонила предложение немецкого оборонного гиганта

Несмотря на то, что немецкий оборонный гигант Rheinmetall строит заводы крупнокалиберных боеприпасов в Латвии и Литве, Эстония решила отклонить предложение компании по строительству аналогичного производства на своей территории.

Об этом пишет эстонская общественная телерадиовещательная компания ERR. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур и министр экономики и промышленности Эркки Кельдо подтвердили, что Таллинн ожидает создания производства крупнокалиберных боеприпасов в стране, но без привлечения Rheinmetall.

Певкур пояснил, что ключевым отличием эстонского подхода является отказ от использования денег налогоплательщиков для привлечения иностранных инвесторов.

В отличие от Латвии и Литвы, которые взяли на себя обязательства по государственным инвестициям и обратному выкупу продукции, Эстония требует от инвестора полного самофинансирования.

«Мы же сейчас исходим из того принципа, что инвестор или производитель, который сюда придет, делает эти инвестиции сам, и деньги налогоплательщиков здесь не используются», — отметил Певкур, подчеркивая, что для правительства «все производители равны».

Эстония сосредоточена на завершении тендера для своего парка оборонной промышленности, где уже есть несколько потенциальных партнеров. По словам Певкура, среди участников тендера есть компании, которые производят как меньшие, так и крупнокалиберные боеприпасы.

«Мы надеемся в ближайшее время заключить договор с этими производителями, и тогда [завод. — ред.] будет и в Эстонии», — отметил министр обороны.

Объявить название конкретной компании министры смогут только после подписания контракта, что ожидается «уже в ближайшие недели».

Rheinmetall — крупный немецкий оборонный концерн, который производит боеприпасы и военную технику, в том числе для Украины.

В октябре 2023 года концерн создал совместное предприятие с Украинской оборонной промышленностью.

26 марта 2024 года Rheinmetall получил финансовую помощь от Европейского Союза в размере 130 млн евро для увеличения производства боеприпасов. 3 мая глава Rhainmetall Армин Паппергер призвал увеличить военные расходы. Он считает, что западный мир не готов к конвенциональной войне.

Rheinmetall открыл в Германии крупнейший в Европе завод по производству боеприпасов.

В августе 2025 года стало известно о том, что Румыния совместно с немецким концерном Rheinmetall построит завод по производству пороха для боеприпасов, который может стать самым современным в мире.