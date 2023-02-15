Украина нарастила импорт азотных удобрений из-за падения производства почти в пять раз 15 февраля, 11:34 Производство азотных удобрений в Украине упало в 4,6 раз (Фото:James Baltz \ Unsplash)

В 2022 году Украина сократила производство азотных удобрений в 4,6 раза. При этом импорт удобрений вырос в три раза.

-По итогам 2022 года Украина произвела 1,13 млн тонн азотных удобрений, что в 4,6 раза меньше по сравнению с 5,2 млн тонн в 2021 году. Об этом говорится в сообщении Минагрополитики.

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В то же время импорт удобрений вырос в 3,1 раза — до 4,3 млн тонн с 1,4 млн. тонн.

Отмечается, что до полномасштабного вторжения РФ объем собственного производства азотных удобрений в Украине до полномасштабного российского вторжения превышал импорт благодаря постоянной работе заводов Ривнеазот, северодонецкого объединения Азот и черкасского Азота. Также с интервалами работал завод Днипроазот.

Как отмечает руководитель аналитического проекта Инфоиндустрия Дмитрий Гордейчук, с началом войны работающими остались только два завода Ривнеазот и черкасский Азот, а северодонецкий Азот прекратил работу и был значительно поврежден оккупантами.

Такие изменения существенно изменили статистику по рынку в худшую сторону: в итоге всего за 2022 год удалось произвести всего 1,13 млн тонн удобрений, недостаток которых компенсировал импорт в размере 4,3 млн тонн.

«Тема дефицита удобрений является одной из самых актуальных для агросектора и украинских аграриев, ведь нас ждет весенняя посевная, за которой будет наблюдать весь мир», — отметил глава ведомства Николай Сольский.

Он подчеркнул, что Украина одна из ведущих стран на агрокарте и от ее объемов производства зависит мировая цена на рынке зерновых.

По данным министра, до июля 2022 года украинские фермеры еще имели возможность покупать удобрения по довоенным ценам, но уже в октябре цены на аммиачную селитру выросли с 27 тыс. грн/тонну до 37 тыс. грн/тонну.

Это создает критическую ситуацию для украинского фермера. По словам Сольского, обычно аграрии руководствуются правилом, согласно которому стоимость тонны селитры не должна стоить дороже 2,5 тонн пшеницы, а тонна карбамида — не дороже 3,0−3,5 тонны кукурузы, тогда как в 2022 году эти показатели были превышены в два-три раза.

Ранее сообщалось, что БЭБ и СБУ арестовали 170 вагонов с российскими и белорусскими удобрениями.