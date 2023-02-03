Как при Брежневе. Производство легковых автомобилей в РФ рухнуло ниже уровня 1972 года 3 февраля, 10:51 Автомобиль Lada — последняя надежда российского автопрома (Фото:Lada.ru)

Производство легковых автомобилей в России в 2022 году на фоне введения масштабных санкций и ухода из страны иностранных автоконцернов обвалилось на 67%, до исторического минимума в 450 тысяч единиц.

Об этом сообщает Коммерсантъ со ссылкой на данные Росстата.

Самое глубокое годовое падение производства в современной российской истории до этого фиксировалось Росстатом в 2009 году. Тогда, в период кризиса в мировой экономике и автопроме, было выпущено 597 тысяч легковых машин (-59,4% к 2008 году), что в свое время стало самым низким показателем с 1972 года, когда Волжский автомобильный завод в Тольятти выходил на проектную мощность.

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Ранее сообщалось, что из-за нехватки в РФ лакокрасочных материалов автомобили Lada пока будут выпускаться только в трех цветах.