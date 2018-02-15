Производителя автомата Калашникова потеснили с мирового рынка оружия из-за санкций

В отчете говорится, что "в ближайшие 5-7 лет вероятность снятия данных санкций минимальна"

Санкции, введенные со стороны США, стран Евросоюза, Канады, Японии, Австралии против Концерна Калашников, который входит в государственную корпорацию Ростех, закрыли вход на 70-90% мирового рынка гражданского оружия.

Об этом сообщается отчете предприятия за четвертый квартал 2017 года, передает Интерфакс-Украина.

В документе также говорится, что "в ближайшие 5-7 лет вероятность снятия данных санкций минимальна".

В концерне утверждают, что на реализацию проектов технического перевооружения ключевых бизнес-направлений концерна негативно отразилось снижение курса рубля. Ведь за счет его роста выросла стоимость импортного оборудования в рублевом исчислении и заемных средств.

Концерн Калашников – российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра высокоточного оружия. Большой сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки и инструмент.

В Концерн входят 3 продуктовых оружейных бренда: Калашников – боевое и гражданское оружие, Baikal – охотничье и гражданское оружие, IZHMASH – спортивное оружие.