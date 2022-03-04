И отключили локальный сайт. Финский производитель металлочерепицы Ruukki остановил продажи в РФ и Беларуси 4 марта, 15:43 Цей матеріал також доступний українською RUUKKI (Фото:vnk.kiev.ua)

Ruukki, один из крупнейших в Европе производителей металлочерепицы и окрашенного плоского проката, заявил об остановке продаж в Россию и Беларусь. И даже отключил русскоязычную версию сайта. Его родственная компания SSAB также прекратила продажи.

Концерн Ruukki (Финляндия) осудил нападение России на Украину и ее враждебное отношение к украинскому народу.

"Безопасность сотрудников, клиентов и партнеров имеет для Ruukki первостепенное значение. Операции компании в Украине были приостановлены, а все поставки и продажи в Россию и Белоруссию прекращены", — сообщается на сайте компании.

В Украине у Ruukki есть завод по производству металлочерепицы.

«Наши мысли с народом Украины, нашими коллегами, клиентами и партнерами, которые находятся в эпицентре войны. Компания и сотрудники Ruukki в разных странах помогают украинским коллегам и их семьям, оказывая финансовую поддержку и помощь в переселении. Мы благодарны всем, кто постоянно работает, чтобы помочь народу Украины», — сообщили в компании.

Также уточняется, что концерн Ruukki-SSAB оказывает финансовую помощь Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев для поддержки людей в Украине.

Шведский концерн SSAB, частью которого является Ruukki, также сообщил об остановке продаж в Россию и Белоруссию . И прекращение деятельности в Украине.

«Мы живем в ситуации, о которой никогда не думали, что снова станем свидетелями в Европе», – заявил Мартин Линдквист, генеральный директор и президент SSAB.



Ruukki – один из крупнейших в Европе производителей металлочерепицы и окрашенного стального проката.

SSAB – ведущий мировой производитель усовершенствованных высокопрочных сталей (AHSS) и закаленных и отпущенных сталей (Q&T), полос, толстолистового проката и труб, а также строительных решений.

В 2016 году произошло слияние SSAB и Ruukki.



Компания SSAB располагает производственными мощностями SSAB в Швеции, Финляндии и США совокупным объемом около 8,8 млн. тонн стали.

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