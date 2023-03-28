Помогаем брендам расти. Как компания Rivne Flex смогла наладить стабильную работу во время войны и как планирует развиваться 28 марта, 10:00 Новости компаний Пакет дой-пак (Фото:Rivne Flex)

Основатель компании по флексопечати и изготовлению упаковки Rivne Flex Николай Лившук рассказал об увеличении объемов выпуска продукции в полтора раза, дальнейшем расширении производства и планах по переработке полимерной пленки.

Еще шестнадцать лет назад предприниматель Николай Лившук занимался производством бакалейных товаров. Решив самостоятельно печатать для них этикетки, он приобрел первый портативный станок — с этого времени и начался его путь в индустрии флексографии (современная технология нанесения изображения и текста на гибкую поверхность).

Видео дня

Николай Лившук, основатель и исполнительный директор Rivne Flex

Впоследствии печать упаковки стала основным бизнесом предпринимателя, а проект, которым в начале занималось три человека, вырос до одного из пяти крупнейших украинских предприятий в области флексографской печати. Сегодня компания из города Ровно производит рулонную упаковку и пакеты для товаров различных индустрий. А клиентами Rivne Flex являются более 200 компаний, среди которых «Житомирські ласощі», «Галицькі традиції», комбинат «Придніпровський» (ТМ «Злагода»), «Ярич», «Любисток» и другие. Даже несмотря на войну, команда Rivne Flex смогла нарастить производство в полтора раза и выполнить все заказы вовремя. Это редкость, учитывая нестабильную ситуацию в стране из-за полномасштабной войны. Как компания пережила первый год после российского вторжения, как удалось удержать команду, увеличить выпуск продукции и как Rivne Flex планирует развиваться и уделять внимание инициативам корпоративной социальной ответственности — в интервью рассказал Николай Лившук.

Как полномасштабная война повлияла на деятельность Rivne Flex и в целом на сегмент гибкой упаковки, в котором вы работаете? С какими наибольшими вызовами компания столкнулась?

Война России против Украины катастрофически повлияла на весь украинский бизнес. К сожалению, многие наши коллеги-производители с востока Украины с начала войны временно прекратили свою деятельность. Запад стал своеобразным производственным тылом. И это касается не только нашего предприятия.

Особенно сложно было в первую неделю после вторжения, когда все остановилось. Помню, как всех нас, производителей, собрали на совещании в Ровенской областной военной администрации, чтобы мотивировать двигаться вперед. Компания Rivne Flex не работала всего три дня. Почему уже 27−28 февраля мы были вынуждены запустить заводы? Потому что мы производим упаковку для продуктов питания. Мы также несем ответственность за продовольственный сектор страны, за то, попадут ли продукты питания или продукты первой необходимости, в том числе и гуманитарная помощь, к людям из разных регионов Украины. Были и случаи задержки в доставке сырья, тогда мы договаривались с клиентами по более простому и быстрому дизайну, без рисунков, и были случаи, когда мы печатали просто слова «сахар» или «гречка» на упаковке. В те моменты реклама продукта отошла на второй план — главной задачей было сохранить свойства продукта и как можно скорее отправить его потребителям.



В общем, и других вызовов во время войны было много: переориентация поставщиков на европейские рынки, изменения на многих этапах производства, приостановка деятельности партнеров, проблемы с электроснабжением. Однако они сделали команду Rivne Flex еще сильнее.

Специалисты Rivne Flex на производстве / Фото: Rivne Flex

Как изменилась ситуация через год после начала войны? Обращаются ли к вам новые клиенты?

Прежде всего, главной задачей на тот период было поддержать постоянных клиентов, работающих с нами уже 10−15 лет. Правда, мы с партнерами (так я называю клиентов) прошли многие разные этапы еще и до войны — кризисы, колебания валюты, COVID-19. Что касается организации самого производственного процесса, то на первом этапе после начала войны дефицит материала составлял более 50%. Однако мы не сидели без дела, справились с этим и создали двукратный запас. Производители быстро узнали, что у нас есть сырье, и мы продолжаем работать.

Количество заказов постепенно росло, в частности, появлялись новые клиенты с востока или юга Украины, и нужно было думать об увеличении производства. После того как проанализировали наши слабые места, смогли увеличить выпуск продукции на 20−30%. И этот процесс продолжается. Сейчас мы вышли на 150% мощностей 2021 года и взяли на работу дополнительных сотрудников.

Вы меняли процессы, чтобы добиться таких результатов?

Да. Мы тоже обсуждали это с работниками, объясняли, почему это важно. И знаете, это сработало. Потому сейчас ищем дополнительные возможности для расширения.

Rivne Flex, несмотря на войну, работает стабильно

Какой сейчас ассортимент и производственные мощности есть у компании Rivne Flex? Планируете ли расширять услуги, покупать новое оборудование?

Сейчас компания Rivne Flex производит рулонную упаковку и готовые пакеты различных форм-факторов: пакеты саше для сухпайков, гассеты — для кофе или чая, стабило пакеты, пакеты с центральным швом, а также дой-паки. Кстати, дой-пак, устойчивый пакет с гибким дном, позволяющий ему стоять даже с легким продуктом, сейчас очень популярен среди производителей. Такая расфасовка помогает снизить стоимость продукции, что важно для потребителей. Еще один сервис, который предоставляет Rivne Flex — это ламинация.

Мы помогаем компаниям иметь красивое «лицо» и доносить уникальность каждого бренда через качественную и привлекательную упаковку. Нам важно гибко реагировать на требования рынка, ведь наши клиенты развиваются, проводят ребрендинг, изменяют дизайн этикеток и используют новейшие разработки. Если для нас рулонная упаковка — это конечный продукт, то для клиента — полуфабрикат, потому что он должен выпустить продукт, а затем на своем оборудовании его упаковать. Поэтому мы непрерывно ищем новые решения, предлагаем новые материалы и вместе с клиентом их тестируем, а они уже подстраивают под них свой дизайн и ассортимент.

Процесс изготовления рулонной упаковки / Фото: Rivne Flex

Мы старательно подходим к выбору технического оборудования. В своем арсенале у компании Rivne Flex большой «парк» станков, среди которых Soma Midi, Soma Optima 820 последнего образца с функцией нанесения выборочного матового лака, резательные машины Soma Pluto, бессольвентный ламинатор Schiavi и другие. Мы не планируем останавливаться на этом, а только усовершенствоваться, расширять производственные мощности, и уже через месяц к нам должно поступить дополнительное оборудование.

Техническое оборудование Rivne Flex / Фото: Rivne Flex

Какую упаковку сейчас заказывают чаще всего?

Первые полгода после начала войны это была упаковка для продуктов питания, в частности для макарон, круп или хлеба. Однако это не касалось кондитерских изделий, спрос на их упаковку появился позже, где-то в августе прошлого года. Вернулись и производители специй.

Технологии стремительно развиваются, как быстро вы их вводите у себя? Посещаете ли выставки, наблюдаете за крупными рекламными кампаниями за рубежом?

Конечно. В частности, с 2021 года Rivne Flex стала членом Братства Кавалеров Гутенберга (ассоциации полиграфистов Европы), активно начала кампанию по обмену опытом с европейскими партнерами, и, к сожалению, война поставила этот процесс на паузу. В общем, мы имеем дружеские и партнерские отношения с европейскими компаниями, где и производятся все составляющие нашего продукта. Доля импорта составляет 90%. Полимеры, краски, клеи, растворители — все поставляется с предприятий, расположенных в странах ЕС. Потому и технологии развиваются именно там, и производители рассказывают нам о своих достижениях. Они заинтересованы в сотрудничестве с украинскими компаниями, потому что у Украины большой потенциал.

Планы на будущее

Ваша компания занимается производством упаковки — сферой, которая привлекает внимание активистов, чиновников. Украина ужесточает контроль за ее использованием. Планируете организовать ее переработку?

С первых дней создания компании мы понимали, что выпускаем продукт, засоряющий окружающую среду, и то, как важно перерабатывать упаковку. Мы с командой начали уделять большое внимание вопросу устойчивого развития, который стал одной из наших ключевых ценностей. Поэтому первое, что мы сделали, занялись сортировкой производственных отходов. Через наше производство проходит много полимерной пленки, часть которой подвергается первичной переработке, а часть нет. Мы запустили пилотный проект, два года учились, экспериментировали, и теперь мы перерабатываем наши отходы в специальные вторичные полипропиленовые гранулы, из которых в дальнейшем создаются полезные бытовые вещи — ведра, фурнитура для мебели, ручки для ножниц и т. д. Планируем усовершенствовать это направление и выпускать отдельную готовую продукцию.

Гранулы из переработанных производственных отходов / Фото: Rivne Flex

Относительно сырья, которое не поддается переработке, мы отвозим его под Бровары, где утилизируют все подобные отходы по европейской технологии. С этого производства 80% жителей Броваров получают горячую воду, а в атмосферу не попадают вредные вещества. Я надеюсь, что в Украине улучшится ситуация с утилизацией и переработкой мусора, и у нас исчезнут свалки. Верю, что это произойдет через 5−10 лет после нашей победы.

Многие украинские компании — Новая почта, Черноморка, !Fest и другие открывают бизнес в Европе. Планируете ли привлекать клиентов из Восточной Европы?

Да, такие планы присутствуют, и наша команда активно работает над этим вопросом. Мы даже пробовали, сотрудничали с кондитерами, производителями бытовой химии. На самом деле, нам, как производителю полиграфической продукции, очень трудно выйти на европейский рынок. Потому что мы покупаем в странах ЕС сырье, платим за его растаможку 20% НДС и 3−5% пошлины. А потом нужно вывезти его обратно. Поэтому у европейских производителей цены могут быть ниже.

Однако после присоединения Украины к ЕС ситуация может измениться. И не только для нас, но и для европейских компаний. Насколько я знаю, большие полиграфические гиганты уже изучают украинский рынок и хотят здесь работать. Однако, по моему мнению, у наших производителей больше преимуществ — мы быстрее, мобильнее, думаем по-другому и готовы работать сверхурочно. Украинские производители готовы выполнять заказы «на вчера», иностранные — нет.

У вас есть план развития предприятия на ближайшие пять-десять лет?

Он у меня всегда есть. Когда я открывал производство полиграфической продукции 16 лет назад, видел себя там, куда уже дошел. И пойду дальше. Несмотря на войну, в прошлом году мы инвестировали 10 миллионов гривен в дополнительное оборудование.

Также увеличиваем производственные площади, которые сейчас составляют примерно 1,5 тыс. кв. м. Нам нужно достроить еще 1 тыс. кв. м.

Специалисты Rivne Flex на производстве / Фото: Rivne Flex

Наша команда — наша сила

Как Rivne Flex удалось планировать процессы и работу внутри компании в период войны? Как мотивируете сотрудников работать лучше в эпоху нестабильности?

С началом полномасштабной войны мне как основателю и руководителю пришлось уделить особое внимание сплочению команды. У нас относительно небольшой коллектив — всего 60 человек, однако, чтобы сохранить командный дух, избавиться от паники, я решил быстро возобновить работу. Я не увольнял никого. Мы провели несколько стратегических сессий, на которых определили цели и планы на ближайший период. И мы по ним двигаемся. Конечно, сейчас нужно быть готовым к гибкости и быстрой адаптации, но сложившиеся цели и планы позволяют идти в правильном направлении, сохранить мотивацию, несмотря на обстоятельства.



Около 20% ваших сотрудников ушли защищать Украину. Помогаете ли вашим коллегам, возможно, покупаете дроны или автомобили?

Я уже не считаю, но очень много средств выделяем на фронт. Покупаем автомобили, дроны, турникеты. Даже оружие для сбивания дронов, да и многое другое — моноокуляры, тепловизоры, оптику. Я уже и забыл, работаю ли я, или я волонтер. Помогаем всем, чем можем, как наверняка и каждый украинец сейчас.

Чтобы эффективно управлять предприятием нужно быть в форме. Как вы себя мотивируете и поддерживаете?

Капитан должен последним уйти с корабля. Наш коллектив — главная ценность и сила для меня. Ведь железо можно найти, приобрести, попросить, взять в аренду. Однако все делают люди своими руками.

В Украине сейчас сложные времена, нужно прилагать максимум усилий, чтобы удерживать бизнес. Однако мой девиз, с которым я иду по жизни: чем труднее для меня — тем лучше. Это меня мотивирует. За 30 лет в бизнесе у меня было много взлетов и падений. Есть определенный опыт, как вести себя в той или иной ситуации, и понимаю, как нужно вести за собой людей.