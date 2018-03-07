Производитель Milka и TUC в Украине увеличил прибыль в 5 раз

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Прибыль выросла впервые с 2015 года
Фото: НБУ via Flickr

Прибыль выросла впервые с 2015 года

Кондитерский производитель Монделис Украина (ранее Крафт Фудз) в 2017 году увеличил чистую прибыль в 5,5 раза в сравнении с 2016 годом - до 310,2 млн грн.

Об этом сообщили в компании, передает Интерфакс-Украина.

Активы компании в 2017 году незначительно уменьшились и составили 3,3 млрд грн, основные средства выросли на 8,6% - до 1,4 млрд грн.

Суммарная дебиторская задолженность Монделис Украина по итогам года сократилась на 12% - до 843,8 млн грн, нераспределенная прибыль на 2,3% - до 1,7 млрд грн.

Текущие обязательства компании в 2017 году возросли на 3,6% - до 1,5 млрд грн.

Отметим, что 2016 год компания Монделис сократила прибыль на 25,5% в сравнении с 2015 годом - до 156,4 млн грн.

Монделис Украина входит в группу компаний Mondelēz International – одного из крупнейших в мире производителей шоколадной продукции, печенья, конфет, жевательной резинки.

В состав компании в Украине входят Тростянецкая кондитерская фабрика в Сумской области  и дочернее предприятие Чипсы Люкс в Киевской области.

Производитель реализует продукцию под торговыми марками Корона, Milka, Барни, TUC, Belvita!, Люкс, Halls, Dirol, Picnic.

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