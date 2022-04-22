Туалетная бумага, подгузники, прокладки. Шведский производитель предметов личной гигиены сворачивает бизнес в России 22 апреля, 12:13 Цей матеріал також доступний українською Продукция Essity (Фото:Essity)

Шведская Essity решила оставить Россию без туалетной бумаги, подгузников и предметов женской гигиены. Сворачивают бизнес после обесценивания активов.

Компания Essity (Швеция) приняла решение уйти с российского рынка. Она выпускает товары для здоровья и гигиены под брендами Libresse, Libero, Lotus, Zewa и др. Об этом говорится в ее отчете за I квартал.

Видео дня

В Essity отмечают, что условия ведения бизнеса в России ухудшились, в результате компания отразила в своей отчетности списания от обесценения активов в 1,4 млрд шведских крон (около $147 млн по текущему курсу).

Выручка российской части бизнеса Essity в 2021 году составила 2,8 млрд крон, что соответствует 2% от общей годовой выручки.

Оставшиеся активы в РФ оцениваются примерно в 1,3 млрд шведских крон и включают дебиторскую задолженность, товарные запасы, денежные средства и их эквиваленты.

В России у Essity 1,3 тыс. сотрудников и три фабрики.



Компания производит потребительскую бумажную продукцию (туалетную бумагу, бумажные полотенца, бумажные носовые платки, салфетки и др.), средства личной гигиены (женские прокладки, тампоны, детские подгузники) и средства профессиональной гигиены.



Essity начала работать в России в 1994 году. В 1998 году была приобретена фабрика в г. Светогорске (Ленинградская обл.). В 2010 году были открыты две фабрики в Тульской области.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.