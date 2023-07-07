В Украине появилось новое медиа для ІТ-комьюнити — ProIT.org.ua 7 июля, 13:56 Новости компаний ProIT

В июне в Киеве начала работу редакция нового медиа, фокусирующегося на экспертном контенте для ІТ-сообщества. Основателем ProIT стал украинский медиаменеджер, экс-главред РБК-Украина и совладелец «КиевВлада» Антон Подлуцкий. Целевой аудиторией проекта являются все, кто причастен к технологиям.

Медиа платформа приглашает к сотрудничеству ІТ-экспертов, желающих делиться своими знаниями и практическим опытом с другими коллегами в Украине. Все, что может быть полезным для развития ІТ-отрасли — от опыта владельцев крупнейших компаний, которые готовы рассказать о расширении компании во время войны, и поиска новых клиентов — до кодеров, которые нашли крутое решение для реализации задачи.

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Антон Подлуцкий, украинский медиа-менеджер, экс-главред РБК-Украина и совладелец «КиевВлада»

«Весной этого года я инициировал создание экспертной платформы ProIT. Для меня опыт узкоспециализированных медиа является достаточно успешным. 13 лет назад мы создали издание „КиевВлада“, где стали тщательно освещать все события региона и прежде всего анализировать работу местной власти. И я уверен, что свою роль в эффективном развитии общества мы играем каждый день»,— сообщил он.

Подлуцкий отметил, что год войны подтолкнул его к развитию новых медийных направлений, которые помогали бы развиваться стране во время войны.

«Украинская ІТ-индустрия стала едва ли не единственной, сохранившей в 2022 году темпы роста, а работающий технологический бизнес поддерживает экономику и Вооруженные силы, создает новые рабочие места во время войны и реализует гуманитарные инициативы. По результатам прошлого года, ІТ обеспечили валютные поступления в украинскую экономику в сумме $7,34 млрд — это самый большой показатель за всю историю существования украинской ІТ-отрасли. И достичь его удалось, несмотря на войну.

Несмотря на мировой кризис и некоторый спад рынка в Украине, я все равно убежден: эта сфера имеет мощные перспективы. Наша цель — помочь развитию отрасли, которая стала «цементом» украинской экономики во время войны и, уверен, будет движущей силой нашего развития после победы", — отметил Антон Подлуцкий.



По словам главного редактора ProIT Олеси Остафиевой, команда открыта к сотрудничеству со всеми украинскими ІТ-компаниями. Сейчас ведутся переговоры о сотрудничестве с крупнейшими игроками отрасли в Украине, ведь именно у них сконцентрированы лучшие специалисты, которые и могут делиться экспертизой.

Олеся Остафиева, главная редактор ProIT

«При формировании концепта медиа мы общались с крупнейшими украинскими компаниями, и все они озвучивали один тезис: на нашем рынке не хватает качественного, украиноязычного профильного издания об ІТ. Конечно, существует много сильных медийных платформ, но по сути они являются деловыми или новостными СМИ с фокусом на ІТ-бизнес. Мы же видим себя как нишевое технологическое медиа и делаем ставку на экспертный контент. Тем более, что сейчас многие украинские айтишники отказываются от привычной технологической платформы российского происхождения. Ведь мало кому понравится читать „о технологических нюансах применения БПЛА в ходе СВО“ когда эти нюансы ежедневно убивают твоих друзей и членов семьи. Конечно, авторами такого узконишевого контента являются не журналисты, а технические профи, мы активно привлекаем их к сотрудничеству. Мы также уделяем большое внимание актуальности наших материалов, тщательно исследуем всемирные англоязычные источники, и даже советуемся с ChatGPT»

Для большего стимула для блогеров-айтишников ProIT разработали премиальную систему: авторы лучших экспертных статей, которые наберут более 50 тысяч уникальных посетителей из Украины, получают вознаграждение — 50 тысяч гривен. Для авторов текстов, которые будут иметь более 5 тысяч уникальных просмотров, предусмотрено вознаграждение в 5 тысяч гривен.

Фото: ProIT

Справочно:

Антон Подлуцкий — украинский медиаменеджер, в журналистике более 25 лет. Сооснователь портала «КиевВлада». В 2009—2015 годах — главный редактор РБК-Украина

Олеся Остафиева — украинская предпринимательница и медиаменеджерка. В журналистике 20 лет. Работала в деловых изданиях «Экономические известия», «Kyiv Weekly, «Эксперт-Украина». В 2010—2015 годах — советница по PR заместителя главы Киевской городской государственной администрации, кураторка проекта для ІТ-экосистемы Kyiv City Open Doors.