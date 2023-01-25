2022 год доказал, что независимость энергетической системы является одним из ключевых факторов безопасности государства. О том, как Украине удалось быстро сменить российско-белорусских поставщиков топлива на европейских и что будет с ценами на АЗК в ближайшее время, мы пообщались с основателем и владельцем группы компаний UPG Владимиром Петренко.

Видео дня

Владимир Петренко, основатель и владелец группы компаний UPG

Несмотря на нынешние блэкауты, большинство украинцев пережили настоящий энергетический кризис еще весной прошлого года. Когда очереди на АЗК измерялись километрами, а спекулянты продавали некачественное топливо по завышенным ценам.

А все это произошло из-за ракетных ударов российских оккупантов по работающим в Украине нефтеперерабатывающим заводам. В результате отрасль была полностью остановлена уже в начале лета 2022-го.

Однако гораздо более серьезной проблемой оказалась зависимость украинского рынка горючего от импорта из России и Беларуси. Все без исключения сети АЗК были вынуждены как можно быстрее искать новых поставщиков и перестраивать свою логистику.

Так, группа компаний UPG уже летом приобрела морской терминал для перевалки и хранения нефтепродуктов в польском Щецине. Итак, компания UPG создала условия для бесперебойной поставки качественного европейского горючего в Украину по самым низким ценам на рынке.

Благодаря каким факторам это удалось сделать и что будет с рынком горючего в Украине в 2023 году, рассказывает основатель и владелец группы компаний UPG Владимир Петренко.

Какие ключевые этапы развития группы компаний UPG?

В нефтепродуктовой отрасли я с 2003 года. Сначала занимался деревообработкой и обменом необходимого горючего на лес. Тогда мы уже осознали, что можем зарабатывать больше, а не просто покупать у посредников горючее небольшими бензовозами.

В 2003 году мы открыли компанию «Укрпалетсистем», которая начала выполнять все юридические операции. Уже спустя два года мы приобрели первую небольшую нефтебазу в Коростене, взяв для этого кредит у банка. Это был наш первый большой шаг в нефтяном бизнесе.

В 2008 году мы арендовали первую АЗС вблизи Житомира (село Сингуры), впоследствии в этом же году — открыли еще одну станцию в Рокитном, и так постепенно двигались дальше.

По-настоящему мощным стартом на нефтяном рынке для нас стала аренда крупной нефтебазы в Коростене в 2011 году. Мы начали покупать ресурс у крупных трейдеров, в частности, у брендов ОККО и WOG, которые завозили горючее из Беларуси.

С приобретением второй нефтебазы мы заключили прямые контракты на поставку. Сначала это было 1000−1200 тонн в месяц. Впоследствии начали расширяться и развились до нынешних масштабов.

Фото: Пресс-офис АЗК UPG

Какую роль в становлении компании сыграла ваша семья и каков ее вклад сегодня?

Я и моя семья — единственные владельцы группы компаний UPG с момента основания. Никаких других основателей или владельцев нет, и сегодня это только я, мой сын, жена, мама и родная сестра.

Фактически это семейный бизнес, и семья для меня самое главное. Старшему сыну сейчас 26 лет, он работает со мной. Еще два сына подрастают, и я уверен, что в скором времени они присоединятся к бизнесу. Поэтому, безусловно, это дело, которое я стараюсь развивать для них и для их будущего.

Сегодня мой сын полностью контролирует поставки в Украину светлых нефтепродуктов, а жена выполняет обязанности аудитора, ответственная за все финансовые потоки и расходы компании. Я, так сказать, являюсь генератором и драйвером всех идей. Несмотря на то что идет война, мы остаемся в Украине, мы никуда не уехали. Я украинец, здесь мой бизнес, мои люди. Сейчас мы развиваемся, строим новые автозаправочные комплексы, верим в победу и светлое будущее нашей страны и работаем дальше.

В целом «семья» UPG насчитывает более 4000 работников, подавляющее большинство которых работают в Украине. В прошлом году мы заплатили 3,5 млрд грн налогов, и я считаю, что это хорошая инвестиция в развитие государства. Мы продолжаем защищать нашу страну, выполняя перед ней все обязательства и помогая армии.

В конце войны мы предоставим подробный ответ на вопрос о том, что мы сделали для победы. Убежден, что сейчас не время пиариться на войне и делать из этого шоу.

Кто был ключевым поставщиком топлива для сети UPG до войны и как изменилась ситуация после 24 февраля 2022 года?

Когда началась война, я будто снова вернулся в 2003 год, потому что нам фактически снова пришлось выстраивать бизнес с нуля. Ведь раньше основным поставщиком был Мозырский НПЗ [Беларусь — ред.], мы работали только с ними и буквально посадили себя на эту иглу.

24 февраля все кончилось, и я осознал, что компания осталась ни с чем. Когда другие крупные сети снабжали горючее морем, торговали с литовскими, польскими или венгерскими компаниями, мы работали только с одним поставщиком.

Первые две недели я не понимал, что делать, но однажды мы сели с сыном в авто и поехали в Европу искать новых поставщиков. В результате мы начали покупать горючее в Румынии (Rompetrol) и Греции (Motor Oil), получив первые грузы через румынский порт Констанца.

Имея один из крупнейших автопарков в Украине (почти 400 бензовозов), мы сразу начали завозить горючее, чтобы наши АЗК по всей стране продолжали работать. Сейчас набираем обороты, наш автопарк увеличился до 450 бензовозов, мы приобрели европейские железнодорожные вагоны и продолжаем развивать собственную логистическую сеть.

Мы покупаем исключительно европейское топливо в частности таких производителей: Royal Dutch Shell, Total Energies SE, Neste Oyj, Hellenic Petroleum, Rompetrol и другие.

Фото: Терминал. Щецин (Польша) / Пресофис АЗК UPG

Беларусь угрожала прекратить поставки горючего в Украину за считанные дни до войны. Готовились ли вы к этому? Планируете возобновить сотрудничество с белорусами в будущем?

Реально мы не осознавали, что такое может произойти. В преддверии полномасштабного наступления мы перечислили им много предоплаты — в размере 4,8 млн евро, и эти деньги уже никто никогда не вернет.

Оглядываясь назад, я вообще не понимаю, зачем я с ними работал. Те условия и возможности, которые есть в Европе и которые мы сейчас используем, значительно лучше, чем те, которые мы получали от белорусов. Даже с позиции ценовой политики.

Сейчас говорят, что мы якобы были «генеральным партнером» белорусов. Но это не так: на самом деле у других украинских компаний были идентичные контракты с ними, а порой и лучше. Как выяснилось впоследствии, крупные трейдеры даже получали от них скидку на топливо в размере от $2 до $5. Позже я понял, что нас просто «развели».

Единственным преимуществом был договор на франчайзинг, в рамках которого в Украине работали пять наших АЗК под брендом БНК [Белорусская нефтяная компания — ред]. Этот договор гарантировал нам бесперебойную поставку нефтепродуктов при любых условиях. Конечно, конкурентам не нравилось, что у нас был такой ресурс.

Но после случившегося, думаю, следующие два-три поколения украинцев точно не будут вести никаких дел с белорусами.

Фото: Владелец и основатель группы компаний UPG, Владимир Петренко / Пресофис АЗК UPG

Расскажите о приобретении группой компаний UPG морского терминала в Польше: как это было и какую роль сыграло в поставке топлива на украинский рынок?

Л етом мы приобрели два крупных терминала в Польше, которые сегодня гарантируют бесперебойную поставку топлива в Украину. Эти терминалы в нашем распоряжении уже полгода, но право собственности на них мы зарегистрировали недавно, потому что в Польше это очень сложный и длительный процесс.

Мы готовы двигаться вперед, открыты для польского рынка и польских партнеров, которые хотят заходить к нам на терминал. Этот терминал очень большой, вмещает примерно 250 тыс. тонн нефтепродуктов разового хранения. Поэтому ресурса достаточно и со всеми желающими сможем сотрудничать.

До начала полномасштабного вторжения Украина получала 35% светлых нефтепродуктов из Беларуси и еще 45% из России. Сейчас это невозможно даже осознать. Поэтому когда меня начинают обвинять в том, что сеть UPG торговала белорусским горючим, я всегда подчеркиваю, что почти вся страна полностью зависела от импорта из России и Беларуси.

Идея приобретения нового терминала в Польше обладала огромными финансовыми рисками и угрозами для компании. Мы пошли на это и в конце концов смогли наладить стабильную и независимую сеть поставок топлива в Украину.

Завод в Беларуси расположен в 80 км от нашей границы, и до войны мы могли доставлять горючее оттуда менее чем за сутки. Сейчас процесс покупки и поставки топлива к конечному потребителю длится больше месяца. Но благодаря собственному терминалу, собственным вагонам и собственной логистике мы постоянно сокращаем этот срок, заранее пополняя запасы горючего.

Сегодня мы снабжены всеми видами горючего, включая брендовые: арктический дизель, бензин upg100, upg95 с октановым числом до 97 единиц. Поэтому у клиентов UPG постоянно есть выбор. В частности, благодаря нашему польскому терминалу, который сейчас может загружать около 250 тыс. тонн нефтепродуктов в месяц. В ближайшее время мы сможем увеличить этот показатель до 450 тысяч тонн.

Многие сети оказались в кризисе в 2022 г., как вам удалось выстоять

Конкурентным преимуществом UPG всегда была собственная логистика. Мы раньше времени инвестировали и приобрели свой автопарк еще до полномасштабного вторжения, и продолжаем его пополнять новыми автомобилями и сегодня.

Это позволило нам постоянно увеличивать объемы, ежемесячно пополнять парк новыми бензовозами и приобрести 360 новых железнодорожных вагонов. Мы двигаемся дальше и каждый день анализируем, чего нам не хватает в логистике.

Благодаря этому мы добились заметных успехов и выстроили надежный фундамент для поставки качественного европейского горючего в Украину. Я понимаю, что конкурентам не нравится наша цена, но у нас нет морального права завышать стоимость горючего, что и так колоссально возросло за последний год.

С приобретением терминала мы стали полностью независимы от особенностей и условий импорта, внутренней торговли европейских стран и выполнения их государственных программ, посевной и т. д.

Мы не можем ждать. Нам необходима бесперебойная поставка топлива, дабы обеспечить всех наших клиентов, учитывая критическую инфраструктуру, фермеров, логистов и рядовых автовладельцев, которым также ежедневно требуется топливо.

Фото: Терминал, Щецин Польша / Пресофис АЗК UPG

Какие планы UPG на ближайшее будущее?

С егодня мы находимся на второй позиции по объемам поставок светлых нефтепродуктов в Украину. Но очень скоро мы станем первыми, ведь есть мощный потенциал, который нарабатывали в течение всего предыдущего года.

Мы очень благодарны нашему правительству, которое приняло своевременные стратегические решения и поддержало всю нефтяную отрасль. Нас поддержали все банки, поэтому мы благодарны за доверие нашему государству и всем, кто не допустил развала этой важной для страны отрасли.

Нефтяной рынок — это сплошной стресс. Но сегодня паника миновала. Мы знаем нашего врага в лицо, он энергетический террорист, и хорошо, что это поняла Европа и весь цивилизованный мир. Поэтому трансформацию и перестройку своих логистических цепочек пережила не только Украина, но и Европа.

Стало быть, сегодня цены начинают снижаться, и я уверен, что масштабных потрясений на нефтяном рынке больше не произойдет. Мы выстояли, выжили и будем жить дальше.

Дальше нас ждет налаживание всех процессов по поставкам и экономике в целом. Сейчас самое главное — чтобы мы как можно скорее победили врага. Чтобы перестали погибать наши люди, чтобы наши защитники вернулись домой живыми.