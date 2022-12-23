«Мы не вышли из соглашений, а поставили на паузу». Владимир Лавренчук — об экосистеме для Vodafone, продаже Альфы, стратегии NEQSOL во время войны 23 декабря, 09:25 Эксклюзив НВ Владимир Лавренчук (Фото:НВ)

Региональный директор NEQSOL в Украине Владимир Лавренчук в интервью НВ Бизнес рассказал о портфеле активов в Украине, выручке в 2022 году, и измененииф стратегии во время войны.



NEQSOL — крупный азербайджанский холдинг, ставший известным в Украине благодаря двум событиям. Три года назад он купил крупного мобильного оператора Vodafone. А через год к управлению его украинским бизнесом присоединился известный банкир Владимир Лавренчук. С марта 2021 года он — региональный директор NEQSOL в Украине.

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Еще за месяц-два до войны у компании были большие планы развития. В интервью НВ Бизнес Лавренчук рассказывает, когда холдинг намерен к ним вернуться и на каких условиях, планирует ли участвовать в проектах восстановления страны и почему непопулярное в Украине мнение, что государства не должно быть много в экономике, сейчас не актуально.

О международной помощи и условиях для инвестиций



Из чего сейчас складывается портфель активов компании в Украине?

Скажу несколько слов о самом холдинге, чтобы дать понять, чего стоит ждать в Украине. Холдинг ведет многоотраслевую деятельность. Я мог бы назвать четыре кита, где у нас самая большая экспертиза и опыт. Первый крупный блок — это группа компаний по добыче нефти и газа, а также возобновляемая энергетика. Второй — в свое время холдинг построил с нуля крупнейший на южном Кавказе цементный завод, менее чем за 10 лет завод занял ведущие позиции в регионе. Третий блок — телекоммуникации. Именно эта часть нам наиболее известна, потому что в 2019 году холдинг приобрел в Украине второй крупнейший мобильный оператор — Vodafone Украина. И четвертый блок — это инновационные технологии, связанные преимущественно с IT. Этот блок имеет наибольшую разветвленность и он сконцентрирован на стартапах в различных отраслях.

Итак, возвращаясь к вопросу об Украине. Я уже сказал, что самый большой актив, который был приобретен до войны, — Vodafone Украина, обслуживающий сейчас около 17 млн клиентов.

Война, к сожалению, остановила ряд инвестиционных проектов. В первую очередь тех, кто требовал международного финансирования: международные рынки капитала стали закрытыми для Украины. В этом году у холдинга в работе было сразу несколько соглашений. Некоторые из них были на финальной стадии закрытия, а некоторые на активной стадии М&А.