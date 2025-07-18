Устаревшая материально-техническая база профтехобразования и низкий престиж рабочих профессий в Украине вызвали дефицит кадров, а война обострила проблему из-за миграции населения и потребности в переквалификации людей, пострадавших от войны. Как бизнес может повлиять на ситуацию и почему ему это выгодно?

Одно из преимуществ профессионально-технического образования — это более короткий путь к рынку труда по сравнению с высшим образованием. Для студентов это возможность быстрее начать карьеру и приобретать опыт; для ВПЛ, женщин, ветеранов, людей с инвалидностью — способ оперативно переквалифицироваться в соответствии с потребностями и требованиями нового региона, а для предприятия — возможность влиять на обучение и профессиональное становление специалистов в своей отрасли.

Современные подходы к развитию профтехобразования в Украине

Реформа профтехобразования в Украине стартовала в 2016 году, и некоторые международные организации, например ПРООН, начали помогать правительству ее воплощать. До 2022 года ПРООН способствовала обновлению образовательных программ, внедрению новых профессий; закупала оборудование, помогала ремонтировать помещения, организовывала обучение руководителей и педагогов и тому подобное. После начала полномасштабного вторжения расширила свою поддержку, в частности через:

оказание помощи учебным заведениям, которые приняли наибольшее количество ВПЛ;

организацию краткосрочных курсов в разных городах Украины для переквалификации людей, пострадавших от войны;

усиление публично-частного партнерства между учреждениями ПТО и работодателями.

Дмитрий Коваленко, специалист по занятости и предпринимательству ПРООН

Дмитрий Коваленко, специалист по занятости и предпринимательству ПРООН, подчеркнул: «Устойчивое развитие профтехобразования — это не просто об обновлении оборудования или учебных программ. Это о создании моста между обучением и реальной экономикой. Мы верим, что именно тесное сотрудничество бизнеса и образовательных учреждений позволит не только преодолеть кадровый голод, но и создать новые возможности для людей, пострадавших от войны. Работодатель, который строит партнерство с профтехом, инвестирует в собственную устойчивость и в экономическое будущее страны. Учебное заведение, которое укрепляет связи с работодателями, усиливает собственную конкурентоспособность и обеспечивает достойный труд для своих выпускников».

Взаимовыгодное партнерство: опыт сотрудничества ПТУ с местным предприятием

Компания «ИНТЕРПАЙП» из Днепра, являющаяся одним из крупнейших производителей трубной и железнодорожной продукции в Европе и мире, уже второй год «выращивает» для себя кадры в местном ПТУ № 2. По инициативе заведения в сентябре 2024-го на его базе открыли мастерскую станочников с полноценными станками и их симуляторами. Сейчас там обучается 2 группы студентов, а также проводится переобучение специалистов.

Это полноценное партнерство с предприятием, ведь его представители приобщаются на каждом этапе: от составления актуальной образовательной программы до поддержки студентов в течение обучения. На предприятии стремятся мотивировать молодежь работать у них, поэтому обеспечивают спецодеждой, отмечают лучших, интересуются успехами. И это работает: большинство выпускников первого набора выбрали завод в качестве места работы.

Инесса Мазур, и.о. директора училища

«Это взаимовыгодное сотрудничество. Для нас — гарантия трудоустройства студентов и модернизация заведения. Для бизнеса — молодые кадры, которые уже готовы к работе на предприятии без дополнительных переобучений, а для выпускников — доступ к современному оборудованию и обучение на практике», — рассказывает Инесса Мазур, и.о. директора училища.

Вскоре училище запустит с предприятием еще 2 учебно-практических центра — мастерскую токарей и мастерскую электромонтеров. Ведь убеждены, что такое успешное сотрудничество следует масштабировать.

Реальные изменения начинаются снизу — с конкретных предприятий на местах, которые берут инициативу в свои руки. Ведь кто, как не работодатели, знают, в каких специалистах нуждается экономика? Поэтому выбирайте доступную форму и становитесь драйвером изменений в трансформации профтехобразования своего региона.

