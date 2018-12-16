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Проект Perevirazs опубликовал карту нелегальных заправок в Украине

Сегодня, 10:28
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Карта нелегальных заправок

perevirazs.info

Совместный проект Нефтегазовой Ассоциации Украины и Государственной фискальной службы Perevirazs создал интерактивную карту нелегальных АЗС в Украине.

Об этом сообщается на сайте Perevirazs.info.

На данный момент карта информирует о 797 нелегальных объектах по продаже горючего. Данные о таких местах были полученные от граждан, которые обеспокоены расположением сомнительных АЗС, а также от инициативных групп, в которые входят специалисты с опытом работы в розничной сети заправок.

В НАУ сообщили, что в Украине нелегально работает более 1500 заправок. Объем реализации топлива через такие заправки в 2018 году превышает 1,2 млн тонн горючего.

"Прогнозные потери государственного и местных бюджетов в 2018 году составят около 10 млрд грн. По оценкам экспертов, совокупный доход нелегальных заправок в год составляет около 80 млн долларов США", - сообщает Ассоциация.

Каждый пользователь может сообщать о местах расположения нелегальных АЗС и обозначить их на карте. Карта доступна по ссылке.

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Теги:   Заправки Бензин АЗС

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