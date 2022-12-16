Блэкаут-меню. Из-за отключений света украинцы скупают еду для туристов — сколько это стоит? 16 декабря, 13:22 Сюжет Эксклюзив НВ Сушеные и сублимированные блюда привлекают потребителей удобством и простотой в приготовлении. (Фото:facebook.com/harchifood)

Традиционные для любителей походов сушеные и сублимированные блюда становятся популярными среди обычных потребителей. Что еще, кроме Мивины, предприниматели предлагают тем, кто делает запасы из-за перебоев с электроэнергией?



«Люди должны не готовиться к блэкаутам, а ходить в походы», — рассуждает Илона Мостовая, основательница бренда туристического питания Їжачок. В этом году ее производство столкнулось с необычным спросом на продукцию. Раньше типичными потребителями сушеных блюд в компактных пакетиках были туристы. Найти такую еду можно было разве что на сайтах производителей и в туристических магазинах, но сейчас она привлекла внимание гораздо более широкой аудитории. «Зима у нас обычно не сезон, — добавляет Мостовая. — Но видим, что все только растет — люди делают запасы».

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Такая же картина у других производителей. Разлетается все — овсянка с ягодами и фруктами, каши или картофельное пюре с разными видами мяса, лапша с курицей, овощами и грибами, супы, борщи и многое другое. «Спрос начал расти даже до начала вторжения — было заметно, что люди собирают «тревожные чемоданчики», — рассказывает соучредитель бренда сублимированной пищи EDLO Сергей Андреев, который сейчас в рядах Вооруженных сил. С этого времени спрос только растет, добавляет он.

Причина ажиотажа — в простоте приготовления и минимальных энергозатратах, что особенно важно, когда дома нет света. Чтобы получить полноценный ужин, в пакетик достаточно залить кипяток, подождать 5−10 минут и все — готово.

Что предлагают украинцам производители и как устроен этот бизнес?

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