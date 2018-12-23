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Продлили арест. Экс-руководитель Nissan и Renault встретит новый год в тюрьме

Сегодня, 09:56
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Карлосу Гону предъявили новые обвинения

Бывший председатель правления автомобильного концерна Nissan Карлос Гон останется под стражей в Японии еще на десять дней, включая 1 января. Такое решение в воскресенье, 23 декабря, принял суд в Токио, сообщает агентство Reuters.

Таким образом, суд пошел навстречу прокурорам, которые несколько дней назад, 21 декабря, арестовали Гона повторно и предъявили ему новые обвинения в злоупотреблении доверием.

Этот шаг со стороны обвинения резко ухудшил шансы Гона выйти на свободу под залог. Такая надежда у высокопоставленного топ-менеджера появилась после того, как 20 декабря суд отклонил ходатайство прокуратуры о продлении срока его содержания под стражей по предыдущим обвинениям - в сокрытии сведений о доходах.  

Как уточняет Financial Times, новые обвинения касаются контракта, подписанного главой совета директоров Nissan в октябре 2008 года. С его помощью Гон перевел торговые убытки на сумму в 1,85 млрд иен ($16,6 млн) з своей собственной компании по управлению активами на баланс Nissan.

Гон уже находится под стражей более месяца. Его арест в ноябре в Токио по обвинению в финансовых преступлениях потряс международную автомобильную индустрию.

Прокуратура Токио предъявила обвинение Гону, а также Nissan в занижении на $44 млрд суммы вознаграждения бывшего главы автомобилестроительной компании в ее финансовой отчетности за пять лет.

Прокуратура подозревает, что в течение трех лет Гон утаил еще часть вознаграждения, полученного от Nissan, на сумму порядка $38 млн.

Совет директоров Nissan уже подтвердил факт манипуляций.

1 апреля 2017 года Гон ушел с поста президента и главного исполнительного директора Nissan и с тех пор являлся председателем Nissan, Renault и Mitsubishi Motors.

64-летний бразилец Гон является одним из самых известных топ-менеджеров мирового автомобилестроения, в 1990-х годах он спас Nissan от финансового коллапса и был одним из инициаторов альянса Renault, Nissan и Mitsubishi.

Теги:   Суд Финансовые махинации Топ-менеджеры Renault Финансовая схема Nissan Арест Япония

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