Рекордные ставки. Катарский шейх и самый богатый человек Британии схлестнулись в битве за МЮ 23 марта, 12:57 Битва за покупку Манчестер Юнайтед погрузилась в хаос (Фото:REUTERS/Molly Darlington)

Катарский шейх Джассим бин Хамад Аль Тани и самый богатый человек Британии сэр Джим Рэтклифф являются главными претендентами на покупку футбольного клуба Манчестер Юнайтед у семейства Глейзеров.



Из-за позднего изменения крайнего срока подачи заявок на покупку футбольного клуба АПЛ Манчестер Юнайтед катарский банкир шейх Джассим бин Хамад Аль Тани и самый богатый человек Британии сэр Джим Рэтклифф отозвали свои заявки. Об этом пишет The Sun.

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Как пишет издание, Хамад Аль Тани изначально сделал улучшенное предложение в размере около 5 млрд фунтов стерлингов на покупку гиганта Премьер-лиги у семьи Глейзеров. Однако он отозвал свое предложение после того, как американские финансисты Raine Group продлили дедлайн на 48 часов и теперь планируют пересмотреть предложение.

Сэр Рэтклифф также был готов представить свое предложение — около 5 млрд фунтов стерлингов, но отложил его после продления дедлайна.

Отмечается, что к новому крайнему сроку подачи могут поступить заявки от восьми претендентов.

При этом, только один из них, американский хедж-фонд Elliott Management, заявил о себе. Главными претендентами все еще остаются катарский шейх и самый богатый человек Британии.

Однако неизвестно, убедит ли какое-либо из предложений действующих владельцев клуба Глейзеров, которые установили оценку в 6 млрд фунтов стерлингов.

В отличие от нефтехимической группы Рэтклиффа Ineos, которая хочет выкупить 69% долю Глейзеров, и шейха Джассима, который предполагает полное поглощение, Elliott Management просто стремится направить средства потенциальным участникам торгов.

Возможно, другие заинтересованные стороны также стремятся предоставить финансирование, а не фактически взять клуб под свой контроль.

Тем не менее два основных претендента все еще сомневаются, что клуб будет продан, если предложение не вырастет до установленной ими суммы.

О том, что владельцы Манчестер Юнайтед семья Глейзеров готовы продать клуб, стало известно еще в ноябре прошлого года — на фоне ухода из МЮ Криштиану Роналду.