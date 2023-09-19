



Гаражный комплекс с ремонтно-механическими мастерскими в Кривом Роге, который был выставлен на «Прозорро. Продажи» в начале 2022 года за 1,98 млн грн, приобрело общество « КРИВБАСТРАКСЕРВИС», которое специализируется на ремонте грузового автомобильного транспорта и поставке запчастей для него.

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Несмотря на то, что компания была признана победителем еще в феврале прошлого года, из-за войны смогла заключить соглашение с Фондом госимущества только в июне — тогда благодаря постановлению КМУ была восстановлена приватизация, заработали госреестры.

Компания намерена развиваться: расширять бизнес, запускать новые услуги и создавать дополнительные рабочие места. Об этом подробно в интервью рассказала главный бухгалтер «КРИВБАСТРАКСЕРВИС» Ольга Левченко.

Ольга Левченко, главный бухгалтер «КРИВБАСТРАКСЕРВИС»

Расскажите, пожалуйста, о гаражном комплексе с ремонтно-механическими мастерскими, который вы приобрели на «Прозорро. Продажи» — что это за объект?

Ранее это была техническо-ремонтная станция одного государственного предприятия, которая предоставляла услуги по обслуживанию грузового транспорта для предприятия в Кривом Роге. Там занимались проектными и строительными работами и обслуживались грузовые автомобили.

В состав гаражного комплекса общей площадью более 982 кв. м входят мастерские с подвалом, материальный склад, боксы, раздевалка, ремонтно-механические мастерские со складом и водоколонка.

Перед аукционом это предприятие не работало уже около пяти лет, однако на нем были охранники и оно сохранилось в достаточно пригодном состоянии. А мы как раз искали такое помещение, которое бы подходило нашему бизнесу и соответствовало специфическим требованиям. Поиски эти были довольно долгие, впрочем, мы не опускали руки, поскольку прекрасно понимали, что только на базе собственных помещений сможем развить свой бизнес так, как мы того хотим.

На чем именно специализируется ваша компания?

Наши основатели долго сотрудничали с АвтоКрАЗом. Это крупное предприятие в Кременчуге, на котором производили гражданские и военные грузовики. Однако, когда производство и обслуживание машин там начало приходить в упадок, решили основать собственное предприятие по техническому обслуживанию и ремонту. Поскольку много техники КрАЗ оставалось у всех украинских предприятий, она продолжала активно использоваться и требовала технического обслуживания. В нашем регионе ощущалась острая нехватка технических центров, которые могли бы квалифицированно предоставлять такие услуги. Хочу отметить, что в нашем регионе развитое направление — именно горно-металлургическая промышленность, имеем здесь металлургический завод, ГОКи, шахты — и везде используется габаритная автомобильная техника. Так возник «КРИВБАСТРАКСЕРВИС». Это произошло 30 июля 2020 года. На сегодняшний день мы все еще остаемся небольшой компанией — 10 сотрудников вместе с руководством, но имеем серьезные планы развития, к тому же, мощную экспертизу, высокую квалификацию и четкое видение своей стратегии.

Мы работаем с рядовыми потребителями, но наш главный партнер — это средний и крупный бизнес, фермерские хозяйства, ГОКи, металлургические предприятия. Наша специализация — крупногабаритная техника: КрАЗ, МАЗ, грузовики MAN. Мы предоставляем техническое обслуживание и ремонтные услуги и поставляем запчасти.

Почему вы решили инвестировать в собственный комплекс?

Первые мастерские мы арендовали у частных предпринимателей, у юридических лиц. Но когда ты арендуешь, то очень зависишь от своего арендатора. У него что-то изменилось, он может тебе выслать письмо и ты должен свернуть свое производство. С нами так было несколько раз: менялись владельцы сооружений или у них появлялись другие планы относительно этих объектов, и нам приходилось переезжать. После нескольких таких изменений адреса мы решили, что это очень неудобно, и надо инвестировать средства в что-то собственное.

В конце 2021 года начали поиски помещения, которое мы могли бы приобрести. На тот момент у нас снова возникла ситуация с арендованным помещением — новый владелец, к которому перешло здание, попросил нас уехать. На тот момент мы уже прекрасно осознавали, что только на собственной базе можем укореняться, развиваться. Начали искать объекты. Смотрели предложения и у юридических лиц, и у государства. Мы их мониторили постоянно, находили — нам не подходило. И вот этот объект был выставлен на приватизацию Фондом госимущества в январе 2022 года. Мы договорились, поехали осмотреть и он нам понравился, стартовая цена подошла, поэтому мы начали готовиться к участию в торгах.

Чем вас привлек именно этот объект?

Наша специализация — технический ремонт автомобилей. Она диктует специфические требования, нам нужны смотровые ямы, боксы. И такие сооружения очень трудно найти. Многие сооружения сдаются под склады, а вот чтобы с ямами, с просторным паркингом, чтобы грузовики могли разворачиваться, мы не могли отыскать. Те объекты, которые соответствовали нашим требованиям, были уже выкуплены другими или находились в очень запущенном состоянии. Долго искали, где-то 5−6 месяцев. И нашли в Фонде госимущества такой объект, который нам больше всего подошел, и он был в хорошем состоянии: мы могли сразу переезжать и начинать работу.

Это был ваш первый опыт участия в аукционе приобретения государственного имущества?

Да. В целом процедура тендера, аукциона для нас новой не была, поскольку мы работаем с бизнесом, который закупает услуги, которые мы предоставляем именно на аукционах. Но с государством это был первый опыт. Торги состоялись 14 февраля 2022 года. Других желающих приобрести этот объект не было — мы предложили свою цену и она была принята. Мы были признаны победителями. И буквально в тот день, когда должны были подписывать договор, 24 февраля, началась «большая» война.

Все были в шоке, все ничего не понимали, все в один момент остановилось. Мы списались с представителями Фонда госимущества, но они тоже не понимали, что им делать. Где-то до июня месяца все было на паузе: мы просто переписывались, спрашивали, что дальше делать. Нам отвечали, что пока ждем, потому что реестры не работают. Все ожидали, пока разблокируют реестры.

Александр Федоришин, и.о. Председатели ФГИУ

«Украина максимально либерализовала проведение приватизационных аукционов. Единственное ограничение на участие в приватизации — мы не продаем государственные активы россиянам. В то же время мы почти не выдвигаем послеприватизационных требований к покупателям — обычно они должны только рассчитаться с долгами предприятия перед бюджетом и работниками, а также не увольнять последних в течение шести месяцев. Это возможность для бизнеса открывать любое собственное дело, не оглядываясь на какие-то требования со стороны государства. Для нас главное — новые рабочие места и налоги»,— рассказывает и.о. председателя ФГИУ Александр Федоришин.

Обычно победителям аукциона предоставляется месяц на заключение договора. В вашем случае во ФГИУ сделали исключение?

Да, нам и всем, кто тогда участвовал в аукционах и выиграл — всем продлили сроки подписания и оплаты. На тот момент не было возможности подписать договор, банки не работали в обычном режиме и реестры на недвижимость были закрыты.

Однако и мы тоже не работали до июня — перенесли склады на другие локации. Многие люди разъехались или вывезли свои семьи. И уже в июне нам позвонили из Фонда госимущества и сказали, что реестры открыты и спросили, будем ли подписывать договор. Мы посоветовались с руководством, с учредителем и ответили, что намерены приобрести это имущество и развиваться. Начали готовить документы, по некоторым вопросам еще были обсуждения. Немного затянулось — и мы подписали договор в феврале 2023 года.

Как вы оцениваете сотрудничество с Фондом госимущества? Является ли государство надежным партнером, с которым бы вы сотрудничали еще раз?

Нам понравилось сотрудничество с Фондом. Никаких от них негативных воздействий не было, на все вопросы они отвечали, шли навстречу. Когда у нас было желание посмотреть объекты, они договаривались с их владельцами о просмотре. Сотрудничали в пределах своей компетенции, скажем так. Я бы советовала обращаться в ФГИУ, если объект нравится предприятию, если видите целесообразность.

Фото: Кривбастранксервис

Что сейчас делаете с приобретенными помещениями?

Сейчас у нас запланирована перестройка некоторых складов. Мы хотим повысить потолки в помещениях и сделать их длиннее, чтобы большие тягачи могли заходить. И готовимся к отопительному сезону, потому что пока тепло, еще можно что-то делать и на улице. А придет зима — все должно быть в помещении. Поэтому меняем конструкцию, вводим меры для повышения энергоэффективности. Мы сейчас разрабатываем планы, как мы будем отапливать эти помещения, чтобы это было экономично и экологично.

Ну и собственно, планируете ли развиваться, несмотря на то, что война еще не закончена?

Конечно! Мы планируем развивать бизнес, видим, что потребность в наших услугах будет. Ведь грузового транспорта очень много. Мы перестраиваемся сейчас больше на бренды западных производителей, таких как Mercedes, Volvo, Iveco — европейские машины, потому что они сейчас закупаются украинскими предприятиями для своих производств.

Украина живет, развивается. В перспективе видим, что наш бизнес будет расти, появляется больше партнеров, больше направлений деятельности. Мы хотим еще добавить электронную диагностику автомобилей и отладку электронного оборудования.

Возможно, в будущем еще и построим склады, боксы для покраски автомобилей и деталей. Есть большие планы, желание развиваться, привлечь больше работников. И если все сложится так, как мы себе запланировали, то будем расширяться и покупать новые помещения.