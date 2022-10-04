Экономический фронт: как OLX помогает предпринимателям развивать благосостояние Украины 4 октября, 10:30 Новости компаний OLX

Новости о победах на полях боя с юга и востока Украины придают оптимизм каждому. Впрочем, не менее важны достижения и на экономическом фронте. По данным Нацбанка, самые большие сложности мы прошли во втором квартале. Сейчас ситуация оживляется, производство растет, а ожидания бизнеса улучшаются.

Впрочем, возрождение экономики — дело не только крупных компаний. Малый и средний бизнес — традиционный драйвер роста — открывают для себя инструменты OLХ, помогающие предпринимателям.

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Бесспорно, в текущей ситуации предприниматели всех уровней сталкиваются с разнообразными вызовами. Среди них потеря имущества из-за войны, нарушение привычных логистических цепей, сложности с пополнением запасов продукции и ее удорожания, а также изменение спроса — украинцы стали меньше тратить на товары не первой необходимости.

Впрочем, наши граждане не раз доказывали, что даже в сложные времена готовы протягивать друг другу руку помощи. Это касается и предпринимателей. Например, компания OLX Украина запустила специальный бизнес-хаб, чтобы поддержать малый и средний бизнес (МСБ). И это не громкие слова: до 24 февраля, именно они генерировали около 60% ВВП и создавали миллионы рабочих мест.

Внести вклад в возрождение Украины, перезапуск ее экономики и будущее благосостояние может практически каждый. Именно онлайн имеет значительный потенциал для МСБ — ведь украинский e-commerce, торговля в интернете, быстро восстанавливается. А учитывая то, что у OLX более 22 миллионов посетителей ежемесячно, каждый предприниматель найдет свою нишу и аудиторию потенциальных клиентов. Как это сделать?

Продаешь онлайн впервые? Начни с обучения

OLX предлагает вам овладеть основами торговли в интернете и быстро перейти к работе! На платформе работает бесплатная онлайн бизнес-школа. Компактно и полезно: она включает в себя 10 часов практических знаний и советов от экспертов OLX. Благодаря этому каждый сможет понять, как начать и развивать свое дело онлайн. Слушатели узнают о:

преимуществах и возможностях продаж на платформе онлайн-объявлений,

работе с соцсетями,

использовании Google и его аналитических данных,

особенностях построения команды и общения с клиентами.

Учиться никогда не рано — и никогда не поздно! К примеру, один из самых молодых бизнес-клиентов на OLX начал свое дело в 16 лет. «Я уверен, что даже во время войны предпринимателям стоит не бояться пробовать», — говорит Иван Тарасенко о начале собственного дела, и с ним сложно не согласиться.

Создай свою витрину товаров или услуг в несколько кликов

На OLX создать свой интернет-магазин можно за считанные минуты.

Заполнив необходимые данные, вы сразу получаете полноценный доступ к ведению бизнеса в онлайне:

Готовый OLX-магазин, где есть вся информация о ваших товарах и услугах

Большую аудиторию потенциальных клиентов — десятки миллионов пользователей из Украины

Брендированную страницу — ваши клиенты смогут легко выйти на вас с помощью поиска онлайн

Маркетинговую поддержку платформы и рекламные инструменты, которые помогут вам продвигать свои предложения

Инструмент OLX PRO, облегчающий работу с большим количеством объявлений

Услуга OLX Доставка — покупатели получают свои товары быстро, удобно и безопасно, а у продавца нет рисков

Персонального менеджера OLX, который поможет разобраться со всеми возникающими вопросами.

«В условиях, когда на рынке стало меньше продавцов, клиенты нуждаются в тех, кто, несмотря на все, продолжает снабжать их разнообразной продукцией», — объясняет львовянин Юрий Горбач, владелец интернет-магазина «Комфорт Продукт». Он работает на OLX с 2016 года и говорит, что OLX — один из основных каналов продаж, который приносит 40−50% продаж.

Сейчас — самое время начинать собственное дело

В OLX направляют свои усилия на то, чтобы в этот непростой период работа бизнеса в онлайн-торговле была максимально эффективной. И начинать следует уже сегодня! В частности:

на рекламу и пакеты размещения действуют дополнительные скидки — от 30 до 90% — в зависимости от региона и категории товаров

бесплатная OLX Доставка с Укрпочтой и Meest — продлена до конца октября

Это пригодится и тем, кто только берется за собственное дело, и тем, кто ищет новые каналы сбыта, и тем, чей бизнес получил серьезные удары из-за войны. К примеру, как Иван Анисенко из Харькова. Его компания DrevTrest производит электрические коптильни из натурального дерева. В первые дни после 24 февраля почти вся команда уехала из города, около месяца бизнес поставили на паузу, а в его цех попала вражеская ракета.

«Я уверен, что война — не повод закрывать бизнесы. Напротив, следует искать новые возможности. Пример тому: как наши клиенты, которые в это непростое время приступают к продаже продукции, так и мой собственный опыт, ведь я вижу, что людям нужны разные товары. Предпринимателям следует не бояться и пробовать», — убежден Иван.

OLX помог ему не потерять свои продажи и удержать компанию, несмотря на все перемещения и поиски новых локаций, на плаву. Сейчас он публикует около 100 объявлений в месяц — и не планирует останавливаться.

Предпринимателем может быть каждый

Вокруг слов «бизнес» и «предпринимательство» до сих пор существуют стереотипы. Вы шьете на продажу мягкие игрушки для детей или одеяла для собак? Это полноценное собственное дело! Учите детей математике или разрабатываете эксклюзивный дизайн маникюра? Это тоже бизнес! Чтобы вы ни создавали и ни предлагали, все способно содействовать оживлению экономики и дальнейшему восстановлению Украины.

О чем следует помнить?

● Жизнь продолжается

● Каждый день полон возможностей

● Украина обязательно победит

Хотите узнать больше об инструментах, которые помогут вашему делу — посетите business.olx.ua.