Британия и ЕС не могут договориться, куда направить 2,3 млрд фунтов от продажи Челси 14 июня, 12:19 Роман Абрамович продал Челси за 4,8 млрд евро (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Евросоюз настаивает на том, чтобы деньги от продажи ФК Челси Романа Абрамовича были потрачены непосредственно в Украине, а не на помощь пострадавшим от конфликта.

Вырученные от продажи футбольного клуба Челси 2,3 миллиарда фунтов стерлингов находятся в подвешенном состоянии на фоне требований Европейского Союза о том, как эти деньги следует потратить.

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Об этом пишет издание The Telegraph.

Во время продажи клуба российский олигарх Роман Абрамович обещал, что деньги будут использованы для «всех жертв войны в Украине», а также на поддержку «долгосрочной работы по восстановлению».

Сейчас деньги остаются на замороженном счете. Расследование Telegraph Sport установило, что серьезная причина задержки — консультации британского правительства по ЕС.



Евросоюз настаивает на том, чтобы деньги были потрачены непосредственно в Украине, а не на тех, кто пострадал от конфликта.

Независимый фонд, созданный для управления фондами, созданный Майком Пенроузом, бывшим исполнительным директором Unicef в Великобритании, не может объяснить, почему правительство заняло такую позицию.

Для некоторых источников, близких к переговорам, стало неожиданностью, что британское правительство, похоже, не разделяет требования Брюсселя.

Сделка по продаже ФК Челси под британской юрисдикцией, но правительство привлекло ЕС к подписанию соглашения по фонду, поскольку Абрамович получил португальский паспорт в 2021 году.

Издание обратилось к правительству для объяснения задержек, но там отказались назвать ЕС как причину.

«Мы хотим, чтобы Украина как можно скорее почувствовала выгоду от этих денег, особенно с учетом недавнего разрушения Каховской дамбы, но мы должны защитить целостность нашего санкционного режима», — отметил источник издания.

Также представительница правительства добавила, что доходы от продажи Челси заморожены на банковском счету в Британии, а независимые эксперты создают фонд для управления и распределения денег на гуманитарные цели в Украине. Затем нужно будет подать заявку на получение лицензии, чтобы перевести средства в фонд.

Ранее уже сообщалось, что фонд, создаваемый для передачи в помощь Украине $2,9 млрд от продажи российским миллиардером Романом Абрамовичем футбольного клуба Челси, почти готов к работе, но утверждение правительством Британии длится дольше, чем ожидалось.