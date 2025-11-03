«В наших интересах полностью понять». В ЕС заговорили о последствиях продажи зарубежных активов Лукойла

Об этом заявил официальный представитель ЕК Олоф Жилл, сообщает Интерфакс-Украина.

«В наших интересах полностью понять последствия этого предложения о продаже, и мы находимся в контакте со всеми государствами-членами ЕС, чтобы знать, какими могут быть эти последствия. И если в будущем будет необходимо принимать дополнительные шаги, мы над этим подумаем. Сейчас мы находимся на стадии анализа», — сказал пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе.

Лукойл выставивший на продажу свои зарубежные активы после введения санкций США и Великобритании, получил и акцептовал предложение об их покупке международной трейдинговой компании Gunvor. Речь идет о приобретении 100% LUKOIL International GmbH, сообщила российская НК.

Ключевые условия сделки сторонами согласованы. Компания обязалась не вести переговоры с другими потенциальными покупателями.

В Лукойл подчеркнули, что для осуществления сделки, а именно заключения обязывающего договора, необходима выдача разрешения Управления по контролю за иностранными активами казначейства США (OFAC), а также, в случае необходимости, лицензий, разрешений и согласований в других странах.

Ранее Брюссель заявил, что санкции США против крупнейших российских нефтяных компаний страны-агрессора могут иметь негативные последствия для некоторых стран ЕС, но Еврокомиссия готова их поддержать.

Официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен отметила, что согласно действующему законодательству ЕС предусмотрено наличие резервов топлива на 90 дней, и отметила, что Еврокомиссия поддерживает контакт со странами, на которых могли бы сказаться санкции США.

«Потому что это может произойти, и мы хотим быть уверенными, что все государства к этому готовы и имеют план, предусматривающий другие источники снабжения. И мы окажем им поддержку», — заявила представитель ЕК.

При этом президент США Дональд Трамп решил надавить на Берлин. Вашингтон установил шестимесячный срок для Берлина для решения вопроса о праве собственности на немецкие активы крупной российской нефтяной компании Роснефть, что позволит временно освободить их от новых американских санкций. Администрация президента США Дональда Трампа сообщила немецким коллегам, что рассматривает возможность предоставить ограниченную общую лицензию, которую нельзя будет продлить, для немецкой Роснефти (Rosneft Deutschland).

На этом фоне премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что перспективы Украины постепенно улучшаются после того, как Трамп ввел санкции против российской нефтяной сферы.

В свою очередь российский Лукойл заявил о намерении продать свои активы за рубежом после введения санкций США. Лукойл заявил, что будет продавать активы на основании лицензии Управления по контролю за иностранными активами Минфина США на прекращение деятельности.

В компании добавили, что планируют в случае необходимости подать заявку на продление срока действия лицензии, чтобы обеспечить бесперебойную работу своих международных активов.

В итоге, Лукойл нашел покупателя на свои международные активы, согласившись продать их энергетической трейдинговой компании Gunvor Group. Компания приняла предложение от Gunvor о покупке Lukoil International GmbH и обязалась не вести переговоров с другими потенциальными покупателями. Сделка еще должна получить одобрение Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) и другие необходимые разрешения.

Примечательно, что Gunvor имеет давние связи с Россией. Один из ее соучредителей, Геннадий Тимченко, попал под санкции США еще в 2014 году после аннексии Крыма. Американские власти тогда заявляли, что российский диктатор Владимир Путин имеет инвестиции в Gunvor, но компания это отрицала. Сейчас большая доля Gunvor принадлежит другому соучредителю — Торбьерну Торнквисту, который также является ее генеральным директором.

Эксперт по вопросам изучения России, политический аналитик Игар Тышкевич считает, что сворачивание активности Лукойла (если та уйдет к нероссийским компаниям) может очень больно ударить Кремлю. «РФ попытается сохранить контроль над активами Лукойла. Это уже будет не собственность Вагита Алекперова, но под управлением Кремля. В идеале», — отметил эксперт.

На этом фоне США временно исключили из-под санкций две немецкие «дочки» Роснефти.

Американский президент Дональд Трамп намерен довести дело до конца и ввести жесткие новые нефтяные санкции против РФ, чтобы заставить российского диктатора Владимира Путина начать переговоры о прекращении войны в Украине. Об этом заявил посол США в НАТО Мэтью Уитакер. «Мы ввели эти санкции. Мы планируем обеспечить их выполнение. Возможно, именно это поможет президенту Путину сесть за стол переговоров и положить конец этой войне, и по крайней мере заключить соглашение о прекращении огня, чтобы мы могли договориться об окончательном решении», — сказал Уитакер.

В свою очередь, санкции США против Роснефти возродили в Германии дискуссии о национализации бизнеса компании, в частности нефтеперерабатывающего завода, от которого Берлин зависит в производстве большей части топлива.