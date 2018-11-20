Продавцов бытовой техники оштрафовали на 12 млн грн

Государственная фискальная служба (ГФС) доначислила 12,1 млн грн штрафов продавцам бытовой техники из-за нарушения ими требований работать с кассовыми аппаратами.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

По данным ведомства, по состоянию на 1 ноября было проведено 2137 проверок субъектов хозяйствования.

Чаще всего нарушаются требования по применению регистраторов расчетных операций (РРО, кассовые аппараты - ред.) - 1530 случаев, а также порядка учета товара - 41 нарушение. Также выявлено 381 нарушение норм по регулированию обращения наличности.

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Кроме того, по результатам проверок субъектами хозяйствования только в 2018 году зарегистрировано 2926 РРО.

По статистике ГФС, по состоянию на 1 января 2018 года в Украине насчитывается более 7 тыс. субъектов хозяйствования, которые осуществляют реализацию технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту. С мая 2017 плательщиками добровольно было зарегистрировано почти 3,2 тыс. РРО.