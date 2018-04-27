Проданный Абрамовичем рудник в Украине увеличил убыток в 7,5 раз

Рудник Сухая Балка в Кривом Роге, выкупленный Александром Ярославским у российского олигарха Романа Абрамовича, по итогам 2017 года нарастил чистый убыток в 7,5 раз в сравнении с 2016 годом - до 1,2 млрд грн с 157,3 млн грн.

Об этом говорится в годовом отчете предприятия, передает Интерфакс-Украина.

В то же время, по итогам года Сухая Балка увеличила чистый доход на 28% – до 4,4 млрд грн с 3,4 млрд грн.На конец 2017 года нераспределенная прибыль компании составила 1,6 млрд грн.

Компания сократила производство товарной железной руды на 2% - до 2,5 млн тонн.

Рудник Сухая Балка - одно из ведущих предприятий горнодобывающей отрасли в Украине. Специализируется на добыче железной руды подземным способом. В состав рудника входят шахты Юбилейная и им. Фрунзе.

До недавнего времени у Evraz Романа Абрамовича в Украине было три актива: Днепропетровский металлургический завод им. Петровского, Южкокс и Сухая Балка в Кривом Роге.

Однако в мае 2017 года Evraz Group S.A. подписала соглашение о продаже Kadish Limited (головная компания Евраз Сухая Балка) компании Berklemond Investments Ltd, которая входит в состав DCH Group Ярослаского.

Цена продажи Евраз-Сухая Балка составила $110 млн без учета долга. При этом Абрамович потерял полмиллиарда долларов от сделки с Ярославским. В частности Evraz заявила о потере $586 млн



Также Evraz еще летом прошлого года начал рассматривать возможность продажи Евраз Южкокса в Украине. Уже в декабре Evraz перевел акции последней с нидерландской компании Palmrose B. V., являющейся ее 100%-ной "дочкой", на кипрскую компанию Dashuria Ltd (подконтрольна Evraz, согласно информации на сайте группы).

Кроме того, в конце сентября 2017 года компания Металлотехника в Кривом Роге, которая входила в группу Evraz и владела 25,8% акций Южного горно-обогатительного комбината (Кривой Рог), вышла из состава акционеров предприятия.