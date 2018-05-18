Продадут не весь. Гройсман пообещал оставить контрольный пакет Турбоатома у государства

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Государство сохранит 51% Турбоатома в госсобственности
Фото: архив компании

Государство сохранит 51% Турбоатома в госсобственности

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что государство сохранит 51% Турбоатома в госсобственности при его приватизации.

Об этом он сказал в ходе часа вопросов к правительству в парламенте, передает агентство Интерфакс-Украина.

"У нас есть только одна цель: 51% оставить в собственности государства. Это означает, что это будет государственная компания. И, возможно, на 20-25% привлечь международного партнера с мировым именем и безупречной репутацией, возможно, через публичные торги. Чтобы они вошли в капитал завода, и там работало не 3,5 тыс., а 7 тыс. людей", – сказал он.

Премьер уточнил, что правительство намерено двигаться "прозрачно, очень осторожно, максимально учитывая мнение менеджмента компании".

Напомним, что начало "большой приватизации" госпредприятий планируется осенью этого года. Начать ее собираются с продажи Центрэнерго.

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