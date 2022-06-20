ООН нам поможет. Боррель рассказал, как разблокировать зерно в украинских портах

20 июня, 12:59
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Блокада украинского зерна в портах не продлится долго — Боррель (Фото:Dado Ruvic / Reuters)

Блокада украинского зерна в портах не продлится долго — Боррель (Фото:Dado Ruvic / Reuters)

Проблема заблокированного в Украине зерна должна в итоге разрешиться при помощи ООН, и не будет длиться долго.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель 20 июня, сообщает Интерфакс-Украина.

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«У нас есть прогресс, мы продвигаемся вперед. Мы надеемся, что никто не сможет противостоять давлению со стороны международного сообщества. Я надеюсь, и даже более чем надеюсь, я уверен, что в конце концов в ООН достигнут соглашения», — сказал Боррель, отвечая на вопрос о проблеме зерна, которое остается заблокированным в Украине.

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По его словам, «невозможно представить, что миллионы тонн зерна остаются заблокированы на Украине, пока остальной мир страдает от голода», и потому он не думает, что эта ситуация может продолжаться долго.

Ранее сообщалось, что ООН разрабатывает пакетное соглашения по экспорту продуктов питания из Украины и России на мировые рынки.

При этом российский диктатор Владимир Путин отрицает, что Россия не выпускает украинское зерно из черноморских портов.

Редактор: Александр Иванов

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Теги:   Евросоюз ООН Зерно Зерновые Жозеп Боррель экспорт агропродукции Война России против Украины Продовольственный кризис

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