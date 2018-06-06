Приватизацию ОПЗ затянули долги – глава ФГИ

Глава Фонда государственного имущества (ФГИ) Виталий Трубаров считает, что приватизация Одесского припортового завода (ОПЗ) затягивалась в связи с долгами предприятия.

Об этом он заявил в эфире Радио НВ.

При этом, он добавил, что речь идет не о сумме задолженности, а о том, кому предприятие задолжало.

Кроме того, глава ФГИ отметил, что по долгам дела рассматривались в Международных инстанциях и цифры уже закреплены.

По его словам, в связи с этим, комиссия Кабинета министров провела заседание, на котором присутствовали международные эксперты.

"Мы долгое время не знали, как выйти из этой ситуации, чтобы и политически сохранить лицо, и чтобы предприятие было продано на конкурентных началах, и не в одни руки. Мы приняли решение по приватизации этого предприятия с привлечением международных советников. Предприятие достаточно привлекательное, но нужно очень грамотно подойти к процедуре его приватизации", - добавил он.

Напомним, что Украина в 2016 году дважды выставляла ОПЗ на продажу: сначала в июле по стартовой цене 13,2 млрд грн, а затем в декабре по сниженной цене 5,2 млрд грн, однако оба раза безрезультатно.

Новая стартовая цена ОПЗ при приватизации составит эквивалент $54 млн (около 1,4 млрд грн по текущему курсу). Это в 10 раз ниже первоначальной цены продажи.

В конце апреля ОПЗ полностью остановил работу из-за прекращения поставок газа на предприятие.

4 июня Тубаров заявлял, что ОПЗ будет приватизирован с привлечением советника по новому закону О приватизации государственного и коммунального имущества, который был принят Верховной Радой в январе этого года.