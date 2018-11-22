Приватизацией Центрэнерго заинтересовались пять компаний

Участие в аукционе по приватизации энергогенерирующей компании Центрэнерго, помимо белорусского нефтетрейдера Интерсервис, планируют принять еще четыре компании.

Об этом свидетельствуют данные системы раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), передает Интерфакс-Украина.

О намерении участвовать в аукционе заявила компания Форбс энд Манхеттен Украина (Киев), руководителем которого является член консультационного совета канадского банка Forbes&Manhattan Михаил Спектор. Кроме того, на участие в приватизации энергогенерирующей компании также рассчитывает компания Укрдонинвест (Киев), бенефициаром которой является бизнесмен Виталий Кропачев.

Ожидается, что участие в аукционе также примет одна из крупнейших многофункциональных энергетических компаний в Грузии Georgian International Energy Corporation (Тбилиси), а также Баланс групп (Киев), конечным бенефициарным собственником которого является экс-нардеп Дмитрий Крючков, задержанный в Германии 14 июля и подозреваемый в хищении средств Запорижжяоблэнерго.

Ранее Кабинет министров обнародовал условия продажи 78,2% акций Центрэнерго.

13 декабря ФГИ проведет конкурс по продаже государственного пакета акций крупнейшей энергогенерирующей компании.

21 ноября, стало известно, что белорусское госпредприятие Нефтебитумный завод планирует принять участие в аукционе по продаже Центрэнерго.

Центрэнерго - крупнейшая энергогенерирующая госкомпания. 78,3% акций принадлежит Фонду госимущества. Эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС суммарной мощностью 7660 МВт (около 14% от всеукраинского показателя).

Приватизация Центрэнерго является одним из ключевых условий переговоров с МВФ, но процесс затягивается с 2015-го. По итогам прошлого года компания в 5 раз увеличила чистую прибыль - до 1,9 млрд грн. Активы на конец 2017 года превысили 10 млрд грн.

Напомним, что в январе 2018 года Верховная Рада установила новые правила приватизации государственного имущества. Остается только малая приватизация и большая со стоимостью активов более 250 млн грн.

Президент Украины Петр Порошенко 2 марта подписал закон О приватизации государственного и коммунального имущества.

В марте Фонд государственного имущества утвердил список объектов малой приватизации, подлежащих продаже в 2018 году. В него вошли около 600 объектов.

В мае Гройсман заявил о начале малой приватизации с июня 2018 года.

Кроме того, в мае правительство утвердило перечень предприятий большой приватизации на 2018 год, в который входили 26 предприятий.

Добавим, что поступления от приватизации в 2016 году составили 0,19 млрд грн при плане 17,1 млрд грн.

Госбюджет-2017 предусматривал 17,1 млрд грн поступлений от приватизации, однако бюджет получил лишь 3,4 млрд грн. Основную сумму в 3,1 млрд грн Фонд получил за счет продажи в августе блокпакетов акций энергокомпаний, которые выкупила группа СКМ Рината Ахметова, которая уже владеет в них контрольным пакетом.

Госбюджет-2018 предусматривает поступления от приватизации 21,3 млрд грн.