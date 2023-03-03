Первая попытка провалилась. Фонд госимущества не смог продать Белгород-Днестровский морской порт 3 марта, 12:10 Белгород-Днестровский морской торговый порт не удалось приватизировать с первой попытки (Фото:uk.wikipedia.org / BackSpo)

Первый аукцион по приватизации единого имущественного комплекса ГП Белгород-Днестровский морской торговый порт не состоялся. Участники не подали заявки.

Об этом в Facebook сообщил начальник регионального отделения Фонда госимущества по Одесской и Николаевской областям Александр Славский.

Стартовая цена порта составляла 187,57 млн грн. Следующие торги с понижением цены до 93,7 млн грн запланированы на 13 марта.

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«Откровенно, мы сами удивлены, ведь столько заинтересованных как среди украинских, так и иностранных компаний, сколько интересовались этим портом, еще не было в нашем опыте», — написал Славский.

Он также отметил, что в опыте приватизации уже были случаи, когда на втором аукционе цена вырастала больше, чем на первом.

Как сообщалось, 17 января Фонд государственного имущества продал морской порт Усть-Дунайск на аукционе за 201 млн грн. Стартовая цена выросла более чем в три раза.