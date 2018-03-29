Приватбанк запустил новый кредитный сервис для физлиц

Для оформления кредита понадобится мобильный телефон и карта Приватбанка

Государственный Приватбанк запустил онлайн-сервис мгновенного кредитования физических лиц.

Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Так, теперь кредит можно оформить прямо на сайте, срок такого кредитования составляет до 24 месяцев. Максимальная сумма кредита - 50 тыс. грн. Погасить его можно досрочно без дополнительных комиссий.

В банке отмечают, что для оформления онлайн-кредита понадобится мобильный телефон и карта Приватбанка.

Также процедура получения денег включает в себя выбор суммы и срока кредита, затем нужно указать банковскую карту для зачисления средств и подтвердить согласие с условиями предоставления услуги и графиком погашения. Деньги будут перечислены на карту в течение 20 минут.

18 декабря 2016 года Кабинет министров принял решение о вхождении государства в капитал Приватбанка.

Согласно данному решению, государство в лице Министерства финансов стало владельцем 100% акций, а Приватбанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн.

3 июля 2017 года Министерство финансов Украины решило докапитализировать Приватбанк еще на 38,6 млрд грн. Первый транш в 22,5 млрд грн был предоставлен банку в июле 2017 года, второй на 16 млрд грн – в декабре.