Приватбанк запустил ипотеку для бизнеса

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Приватбанк будет кредитовать недвижимость для бизнеса

Приватбанк будет кредитовать недвижимость для бизнеса

Государственный Приватбанк запустил программу ипотеки для предпринимателей и бизнеса. Банк предлагает взять коммерческую и жилую недвижимость в кредит с целью использования в коммерческих целях.

Об этом сообщили в пресс-службе Приватбанка.

Ипотека предусматривает оплату до 75% стоимости недвижимости за счет кредитных ресурсов.

"Для предпринимателей и малого бизнеса Приватбанк готов финансировать покупку коммерческой недвижимости на сумму от 5 тыс. грн (магазины, здания под склад или базу), а также жилой недвижимости с целью использования в коммерческих целях", – говорится в сообщении.

Кроме того, клиенты могут приобрести в кредит и недвижимость, находящуюся в собственности банка.

18 декабря 2016 года Кабинет министров принял решение о вхождении государства в капитал Приватбанка.

Согласно данному решению, государство в лице Министерства финансов стало владельцем 100% акций, а Приватбанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн.

3 июля 2017 года Министерство финансов Украины решило докапитализировать Приватбанк еще на 38,6 млрд грн. Первый транш в 22,5 млрд грн был предоставлен банку в июле 2017 года, второй на 16 млрд грн – в декабре.

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