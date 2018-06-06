Приватбанк заподозрили в утечке персональных данных

Адвокатское объединение ИСУ ЛОЄРС подало иск в Печерский суд Киева против Приватбанка относительно несанкционированной передачи третьим лицам личных данных клиентов банка, в том числе на территорию Российской Федерации.

Об этом пишет издание Зеркало Недели.

Как сообщили в адвокатском объединении, иск направлен от 750 истцов клиентов банка. Отмечается, что были нарушены ст. 1076 ГК Украины и ст. 60 Закона Украины О банках и банковской деятельности о банковской тайне, ст. 32 Конституции Украины относительно запрета на сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия, ст. 24 Закона Украины О защите персональных данных и тому подобное.

В исковом заявлении содержится требование выплатить каждому из истцов по 11 тыс. грн компенсации за неправомерные действия должностных лиц государственного банка.

18 декабря 2016 года Кабинет министров принял решение о вхождении государства в капитал Приватбанка.

Согласно данному решению, государство в лице Министерства финансов стало владельцем 100% акций, а Приватбанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн.

3 июля 2017 года Министерство финансов Украины решило докапитализировать Приватбанк еще на 38,6 млрд грн. Первый транш в 22,5 млрд грн был предоставлен банку в июле 2017 года, второй на 16 млрд грн – в декабре.