Приватбанк закроет десятки отделений по всей стране

Крупнейший украинский банк – национализированный Приватбанк – намерен сократить сеть отделений до 2 тыс. до конца текущего года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.

"Обновленная сеть отделений Приватбанка до конца 2018 года будет насчитывать 2 000 отделений. Также банк планирует до конца года увеличить сеть банкоматов на 125 единиц, при этом общее количество будет составлять 7 263, а сеть торговых POS-терминалов вырастет на 2 000 и составит в целом 170 000 устройств", – говорится в нем.

По состоянию на 1 октября сеть отделений Приватбанка составила 2 038.

"Банк продолжает открывать новые современные отделения в локациях с наибольшей концентрацией клиентов, одновременно сокращая количество низкоэффективных отделений малого формата. С начала года мы закрыли 42 таких мини-отделения", – отметил руководитель дирекции по управлению региональной сетью Приватбанка Андрей Козловский.

Так, 167 зон самообслуживания стали частью крупных отделений или открытыми зонами с полным доступом, что позволило повысить функциональность и качество обслуживания клиентов.

Ранее в Нацбанке сообщили, что с начала 2018 года (за 9 месяцев, в июле-сентябре) количество банковских отделений сократилось на 368 единиц до 8 760 отделений. Наибольшей региональной сетью в Украине обладают: Ощадбанк – 2 744 отделений, Приватбанк – 2 038, Райффайзен Банк Аваль – 503, УкрСиббанк – 310 и Альфа Банк Украина – 250 отделений.

Приватбанк по размеру чистых активов занимает 1-е место (265,9 млрд грн) среди 83 действующих в Украине банков.

Кабинет министров 18 декабря 2016 года принял решение о национализации государством Приватбанка.