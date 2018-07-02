Приватбанк задумался о сотрудничестве с крупнейшей китайской платежной системой – СМИ

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Приватбанк планирует подписать меморандум о сотрудничестве с China UnionPay Group

Приватбанк планирует подписать меморандум о сотрудничестве с China UnionPay Group

Приватбанк планирует подписать меморандум о стратегическом сотрудничестве с China UnionPay Group, которая является крупнейшей платежной системой в Китае.

Как пишет finclub, речь идет о вопросах сотрудничества в направлении эквайринга карт UnionPay, и более широкого круга инновационных продуктов компании UnionPay и возможности их внедрения в Украине.

Напомним, что платежная система UnionPay Internation под руководством China UnionPay еще в начале июня объявила о планах выхода на украинский рынок.

На тот момент UnionPay отмечала, что проводит переговоры с несколькими банками Украины о запуске проектов по эквайрингу и эмиссии карт.

Отметим, что к осени планируют завершить процедуру лицензирования платежной системы в Украине. Ожидалось, что сроки сертификации эквайрингового проекта (прием карт UnionPay) могут составить 3-4 месяца. Проект эмиссии (выпуск карт UnionPay) может занять около 5-6 месяцев. В компании заявляли, что не планируют ограничивать присутствие в Украине каким-либо одним банком. 

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